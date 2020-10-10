Адриан МУТУ: «Пенальти там не было. А Белуце – отличный игрок»

Главный тренер молодежной сборной Румынии U-21 Адриан Муту прокомментировал поражение от Украины U-21 в отборе на Евро-2021 (0:1) и похвалил новичка «Динамо» Тудора Белуце:

«Мне очень понравилась сборная Украины, как она играет. Качество игры очень высоко. Футболисты играют в известных клубах. Думаю, есть очень хороший потенциал и будущее.

Нам не повезло. Мы могли лучше сыграть, чтобы результат был удовлетворительным. Игра была очень интенсивной. Считаю, что пенальти не было. Но мы будем достойно идти дальше с поднятой головой и продолжать дальше играть.

Для нас игра была очень важна, ведь если бы мы выиграли, то гарантировали бы себе путевку на чемпионат Европы. Мы знаем команду Украины, ее тактику. Они играли так же, как и последние две игры. Поэтому ничего нового для нас не было. Я не разочарован игрой, ведь единственный гол был забит с пенальти.

Белуце? Возможно, он сыграет в следующем матче. Это отличный игрок. И я уверен, что мы увидим это в «Динамо».