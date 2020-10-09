СТЕПАНЕНКО: «Симптомы как при обычной простуде. Насморк и болела голова»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, инфицированный коронавирусом, в передаче «Свобода слова Савика Шустера» по видеосвязи рассказал, как протекает его болезнь:

«Симптомы появились как при обычной простуде. Я думал, что просто простудился. У меня был насморк, болела голова. И неважно себя чувствовал.

Списал это на то, что были тренировки при плохой погоде. Там ливни были, мы тренировались, возможно, не успел быстро переодеться и подхватил простуду.

Но когда после матча мне сказали, что у меня коронавирус, это, конечно, меня очень сильно удивило. Потому что я полматча отыграл и чувствовал себя нормально.

Сейчас лечусь на самоизоляции и надеюсь что вскоре будет тест отрицательным. На данный момент единственное, что я чувствую – заложенность носа. В принципе, каких-то других симптомов у меня нет».