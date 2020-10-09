СТЕПАНЕНКО: «Симптомы как при обычной простуде. Насморк и болела голова»

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины инфицирован коронавирусом

  • 09.10.2020 23:23
  • 962 просмотра
  • 9 комментариев
СТЕПАНЕНКО: «Симптомы как при обычной простуде. Насморк и болела голова»
© Shuster online. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, инфицированный коронавирусом, в передаче «Свобода слова Савика Шустера» по видеосвязи рассказал, как протекает его болезнь:

«Симптомы появились как при обычной простуде. Я думал, что просто простудился. У меня был насморк, болела голова. И неважно себя чувствовал.

Списал это на то, что были тренировки при плохой погоде. Там ливни были, мы тренировались, возможно, не успел быстро переодеться и подхватил простуду.

Но когда после матча мне сказали, что у меня коронавирус, это, конечно, меня очень сильно удивило. Потому что я полматча отыграл и чувствовал себя нормально.

Сейчас лечусь на самоизоляции и надеюсь что вскоре будет тест отрицательным. На данный момент единственное, что я чувствую – заложенность носа. В принципе, каких-то других симптомов у меня нет».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Special2
      Special2, 10.10.2020 00:05
    -1
    Zport., 09.10.2020 23:52
    Киргиз методичку перепутал. При короне нету насморка. Да и вообще, что он забыл на политическом ток-шоу?
    Дибил, корона может совмещаться с чем угодно, или такому дауны как ты, только заплатить нужно, чтобы ты не гавкало
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.10.2020 23:52
    -3
    Киргиз методичку перепутал. При короне нету насморка. Да и вообще, что он забыл на политическом ток-шоу?
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 09.10.2020 23:46
    +2
    Без Степаненко будет туго в обороне. Потому что он хоть полузащитник, но он останавливает их на подходах хорошо и он как защитник еще один. Очень жаль, что такого игрока потеряли на эти матчи. И еще Матвиенко очень будет не хватать. Да и Марлоса. Сраный коронавирус.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:43
    0
    "ибо все врачи.."
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:42
    +3
    А вот это очень странно, или все врачи в один голос говорили, что при короне нет насморка.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:40
    -2
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:29
    Здоровья Тарасу, один из лучших в Шахтёре и лучший в сборной Украины.
    Как у тебя ещё язык и руки не отсохли??? Столько лизать и дрочить на шлюхтеровцев????)))😂
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:37
    -3
    Киргиз , как был БАЛАБОЛ!!! Так и остался, ещё вчера и позавчера, говорил, что никаких симптомов нет... Сегодня другая методичка...
    Ссылка
    VEK
      VEK, 09.10.2020 23:30
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Пиздун, простуды нет при коронавирусе
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:29
    -3
    Здоровья Тарасу, один из лучших в Шахтёре и лучший в сборной Украины.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:42
    +3
    А вот это очень странно, или все врачи в один голос говорили, что при короне нет насморка.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 09.10.2020 23:46
    +2
    Без Степаненко будет туго в обороне. Потому что он хоть полузащитник, но он останавливает их на подходах хорошо и он как защитник еще один. Очень жаль, что такого игрока потеряли на эти матчи. И еще Матвиенко очень будет не хватать. Да и Марлоса. Сраный коронавирус.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:43
    0
    "ибо все врачи.."
    Ссылка
    VEK
      VEK, 09.10.2020 23:30
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Пиздун, простуды нет при коронавирусе
    Ссылка
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