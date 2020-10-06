Как на курорте. Жена Степаненко показала, как у Тараса проходит изоляция

Маргарита Степаненко, супруга хавбека донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко, рассказала, как футболист проводит время в изоляции.
Маргарита подписала фото и видео: «Теперь я у мужа официантка. Хорошо, что гостевая комната у нас отдельно, со всеми удобствами и с выходом на улицу через окно. Ну что поделаешь! Остается только ситуацию принять, ждать и заботиться. Но пусть не думает, что на курорте!»
Напомним, у полузащитника донецкого клуба тест на коронавирус оказался положительным.
Источник — Instagram
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