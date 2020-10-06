Как на курорте. Жена Степаненко показала, как у Тараса проходит изоляция

У полузащитника донецкого клуба оказался положительным тест на коронавирус

  • 06.10.2020 23:59
  • 1436 просмотров
  • 7 комментариев
Как на курорте. Жена Степаненко показала, как у Тараса проходит изоляция
© Instagram

Маргарита Степаненко, супруга хавбека донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко, рассказала, как футболист проводит время в изоляции.

Маргарита подписала фото и видео: «Теперь я у мужа официантка. Хорошо, что гостевая комната у нас отдельно, со всеми удобствами и с выходом на улицу через окно. Ну что поделаешь! Остается только ситуацию принять, ждать и заботиться. Но пусть не думает, что на курорте!»

Напомним, у полузащитника донецкого клуба тест на коронавирус оказался положительным.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.10.2020 00:35
    0
    Mac_Gyver, 07.10.2020 00:30
    Степаха-то на "девятке" ездит...
    "....Хавбек "оранжево-черных".... рассказал, что привыкал к дорогам благодаря Nissan Qashqai, – на своем первом авто Тарас успел поколесить не только по родному Запорожью, но и едва ли не по всей Украине. Сейчас футболист водит Audi A6." (с)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 00:30
    0
    Степаха-то на "девятке" ездит...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 00:30
    0
    Классная пара.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:25
    +1
    Frank Piter, 07.10.2020 00:24
    Не все такие как ты, долб...еб. На курицу и оладьи дрочат только в ДыРе. Потому что руководит вами Пенис Душилин
    Згинь дырявое,твой гей Гейфани ждёт тебя в гей баре лагунки голубой для тебя уже заказал!!
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 07.10.2020 00:24
    -1
    Maks7777, 07.10.2020 00:20
    Сейчас дырявые прибегут на фотки дро...чить.
    Не все такие как ты, долб...еб. На курицу и оладьи дрочат только в ДыРе. Потому что руководит вами Пенис Душилин
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:20
    +1
    Сейчас дырявые прибегут на фотки дро...чить.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.10.2020 00:18
    0
    На одном из фото жена курицу немного пережарила Но это думаю от любви
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:25
    +1
    Frank Piter, 07.10.2020 00:24
    Не все такие как ты, долб...еб. На курицу и оладьи дрочат только в ДыРе. Потому что руководит вами Пенис Душилин
    Згинь дырявое,твой гей Гейфани ждёт тебя в гей баре лагунки голубой для тебя уже заказал!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 00:20
    +1
    Сейчас дырявые прибегут на фотки дро...чить.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.10.2020 00:35
    0
    Mac_Gyver, 07.10.2020 00:30
    Степаха-то на "девятке" ездит...
    "....Хавбек "оранжево-черных".... рассказал, что привыкал к дорогам благодаря Nissan Qashqai, – на своем первом авто Тарас успел поколесить не только по родному Запорожью, но и едва ли не по всей Украине. Сейчас футболист водит Audi A6." (с)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 00:30
    0
    Степаха-то на "девятке" ездит...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 00:30
    0
    Классная пара.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.10.2020 00:18
    0
    На одном из фото жена курицу немного пережарила Но это думаю от любви
    Ссылка
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