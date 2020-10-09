ВИДЕО. Как Месси принес победу Аргентине над Эквадором в отборе ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принес своей команде победу над Эквадором (1:0) в поединке отбора на ЧМ-2022.
Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина – Эквадор – 1:0.
События матча
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|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник — YouTube
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