ФОТО. «Летающий» Месси

Гол нападающего принес сборной Аргентины победу над Эквадором (1:0)

  • 09.10.2020 10:39
  • 911 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. «Летающий» Месси
© Instagram. Лионель Месси

33-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси принес своей команде победу над Эквадором (1:0) в поединке отбора на ЧМ-2022.

Месси забил с пенальти на 13-й минуте встречи. Празднуя гол, Месси высоко подпрыгнул — как будто взлетел на полем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.10.2020 11:30
    +4
    Я понимаю, что всем Месси надоел, устали все от него, хотят нового кумира... Тяжела жизнь гениев, в любой отрасли, это факт... Эйштейна тоже многие не переваривали, но чем больше времени проходит, тем люди понимают истенное величие таких людей, обогнавших свое время... Рональдо конечно лучший на этой планете Земля но Месси - это Космос.
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.10.2020 11:30
    +4
    Месси! Красавец!
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.10.2020 11:17
    -8
    Это что же получается... Аргентина ничего не смогла забить, а Месси забил ПЕНАЛЬТИ ????
    Охх , был бы Рон в такой ситуации, другое бы было изложение.... А тут подпрыгнул, ухаххах )))))
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.10.2020 11:30
    +4
    Я понимаю, что всем Месси надоел, устали все от него, хотят нового кумира... Тяжела жизнь гениев, в любой отрасли, это факт... Эйштейна тоже многие не переваривали, но чем больше времени проходит, тем люди понимают истенное величие таких людей, обогнавших свое время... Рональдо конечно лучший на этой планете Земля но Месси - это Космос.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.10.2020 11:30
    +4
    Месси! Красавец!
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