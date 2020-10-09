ФОТО. «Летающий» Месси

33-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси принес своей команде победу над Эквадором (1:0) в поединке отбора на ЧМ-2022.
Месси забил с пенальти на 13-й минуте встречи. Празднуя гол, Месси высоко подпрыгнул — как будто взлетел на полем.
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Источник — Instagram
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Охх , был бы Рон в такой ситуации, другое бы было изложение.... А тут подпрыгнул, ухаххах )))))
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