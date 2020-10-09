Месси принес победу Аргентине над Эквадором в отборе на чемпионат мира

Сборная Аргентины одержала минимальную победу над командой Эквадора в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2022.
Игра в Буэнос-Айресе завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Лионель Месси.
В другом матче отбора Уругвай обыграл Чили (2:1), а Парагвай и Перу сыграли вничью.
Отбор на ЧМ-2022
Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 13 (пен.).
Уругвай — Чили — 2:1 (1:0)
Голы: Суарес, 39 (1:0, пен.); Санчес, 54 (1:1); Гомес, 90+3 (2:1).
Парагвай — Перу — 2:2 (0:0)
Голы: Каррильо, 52 (0:1); Ромеро, 66 (1:1); Ромеро, 81 (2:1); Каррильо, 85 (2:2).
Источник — Sport.ua
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