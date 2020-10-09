В ноябре WTA проведет турнир в Австрии

В календаре WTA до конца года появился еще один турнир.

С 7 по 15 ноября женщины сыграют в австрийском Линце соревнования категории WTA International. Любопытно, что турнир пройдет со зрителями, на трибуны пустять до 1000 зрителей в день.

На данный момент в календаре WTA до конца года запланировано еще два турнира: Premier в Остраве (19-25 октября) и 125k Series в Лиможе (14-20 декабря). Ожидает новой даты проведения или отмены турнир International в Сеуле.