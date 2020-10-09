Карпаты получили результаты тестов на COVID-19

Все полученные результаты - отрицательные

  • 09.10.2020 13:45
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  • 1 комментарий
Карпаты получили результаты тестов на COVID-19
© ФК Карпаты

Накануне выездного поединка 6-го тура против «Эпицентра» тренеры, игроки и персонал львовских «Карпат» по санитарно-эпидемиологическими и медицинскими рекомендациями прошли обязательное тестирование на COVID-19.
 
Все полученные результаты - отрицательные, поэтому команда Любомира Вовчука сосредоточено готовится к воскресному матчу, который начнется в 15:00.
 
Также львовяне обратились со словами поддержки к клубам, в которых зафиксированы вспышки COVID-19.
 
«Искренне желаем украинским клубам, многие из которых оказались в беде из-за пандемии, выздоровление футболистов и персонала. На собственном опыте знаем, насколько важна поддержка коллег в трудные времена. Здоровье и скорейшего возвращения на поле», - говорится в заявлении львовского клуба.

Ранее вспышки коронавируса зафиксированы в «Шахтере»«Ворскле» и херсонском «Кристалле».

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Источник — ФК Карпаты Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.10.2020 13:50
    -3
    Тестировали гайкой на верёвочке ?
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