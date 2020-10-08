В Ворскле произошла вспышка коронавируса

Заражены несколько игроков и главный тренер команды Юрий Максимов

  • 08.10.2020 19:36
  • 2449 просмотров
  • 1 комментарий
В Ворскле произошла вспышка коронавируса
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Число клубов Премьер-лиги, пострадавших от коронавирусной болезни COVID-19, пополнила полтавская «Ворскла».

Положительные тесты на COVID-19 получили сразу несколько игроков «зелено-белых», а также представители тренерского штаба, среди которых и главный тренер Юрий Максимов. У большинства болезнь проходит бессимптомно.

Юрий Максимов пока не комментирует ситуацию.

Ближайший матч «Ворсклы» запланирован на 18-е октября. Полтавская команда на выезде должна сыграть против донецкого «Олимпика».

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.10.2020 19:48
    +3
    Не спешим , подождём опровержения.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.10.2020 19:48
    +3
    Не спешим , подождём опровержения.
    Ссылка
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