В Ворскле произошла вспышка коронавируса

Число клубов Премьер-лиги, пострадавших от коронавирусной болезни COVID-19, пополнила полтавская «Ворскла».
Положительные тесты на COVID-19 получили сразу несколько игроков «зелено-белых», а также представители тренерского штаба, среди которых и главный тренер Юрий Максимов. У большинства болезнь проходит бессимптомно.
Юрий Максимов пока не комментирует ситуацию.
Ближайший матч «Ворсклы» запланирован на 18-е октября. Полтавская команда на выезде должна сыграть против донецкого «Олимпика».
Источник — Footboom
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