Украина - Германия: прогноз на матч

Игра состоится 10 октября

  • 09.10.2020 13:03
  • 580 просмотров
  • 2 комментария
Украина - Германия: прогноз на матч

Через два дня на третий, после товарищеского матча со сборной Франции, коллектив Андрея Шевченко примет на НСК «Олимпийский» команду Германии в рамках третьего тура Лиги наций. Фактически за 7 дней нашей главной команде необходимо провести поединки с французами, немцами и испанцами, что безусловно не может не радовать болельщиков и самих футболистов, которые имеют возможность встретиться на поле с лучшими игроками Европы и мира в целом. Кстати, фанаты смогут вживую наблюдать за матчами в Лиге А, ведь УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на трибунах в количестве до 30% от общей вместимости крупнейшей арены спортивного страны. Скоро мы узнаем, как завершится это противостояние, но уже сейчас статистика и аналитики Parimatch дают нам повод ожидать, что сборная Украины не проиграет.

Последняя встреча этих команд в Киеве состоялась еще в 2011 году на открытии реконструированного НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:3, а забег Евгения Коноплянки с собственной половины поля еще долго будут вспоминать немецкие защитники. Кстати, всем домашние матчи наших команд завершались вничью.

В 2020 году подопечные Йоахима Лева не выиграли ни одного из трех проведенных матчей, но и не проигрывали. Две ничьи в Лиге наций с одинаковым счетом 1:1, и более результативная мировая 3:3 в товарищеском матче с Турцией - все достижения команды в текущем году.

В последний раз немцы завершали матч без пропущенных мячей около года назад, из-за чего вероятность увидеть гол в исполнении игроков национальной сборной Украины больше 50%. Отличным вариантом для ставки будет тотал больше 2,5 с вероятностью в 57%.

Да, очевидно, что сборной с такими кадровыми проблемами будет трудно бороться против грандов мирового футбола, но тот бесценный опыт и определенные наработки тренерского штаба, точно не пройдут даром и мы будем ближе к когорте лидеров рейтинга УЕФА. Боевое настройки команды Андрея Шевченко и «теплый» прием болельщиков сборной помогут главной команде получить необходимый результат, а мы не перестаем верить в наших ребят!

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 13:44
    0
    Будет весело, тем более если снова не будет игроков Шахтёра.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.10.2020 13:42
    +1
    Немцы сейчас не представляют из себя грозную силу, такое уж поколение, где нет ни одного футболиста мирового уровня , равного Месси, Мбаппе, Роналду, за исключением Нойера. Думаю Украину они обыграют, но не с разгромным счётом, а с разницей в 1-2 мяча.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.10.2020 13:42
    +1
    Немцы сейчас не представляют из себя грозную силу, такое уж поколение, где нет ни одного футболиста мирового уровня , равного Месси, Мбаппе, Роналду, за исключением Нойера. Думаю Украину они обыграют, но не с разгромным счётом, а с разницей в 1-2 мяча.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 13:44
    0
    Будет весело, тем более если снова не будет игроков Шахтёра.
    Ссылка
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