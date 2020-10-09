ФЕДЕРЕР: «Я на правильном пути, больше никаких операций не будет»

Швейцарец планирует вернуться в январе

  • 09.10.2020 10:30
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ФЕДЕРЕР: «Я на правильном пути, больше никаких операций не будет»
© Australian Open. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после двух операций на колене, из-за которых он приостановил выступления.
 
«Я на правильном пути, постепенно возвращаюсь, но не оказывая на себя никакого давления и не торопясь.
 
Я буду участвовать в турнирах только тогда, когда буду готов на 100%. В настоящее время похоже, что я могу вернуться на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в январе 2021 года. Я не могу тренироваться с ракеткой больше двух часов. Некоторое время я безболезненно работаю над своей выносливостью и силой. Больше никаких операций не будет», – сказал Роджер Федерер.
 
Напомним, Роджер не играл официальные матчи после Australian Open-2020.

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Источник — Tennis World USA

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