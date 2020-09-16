Новак ДЖОКОВИЧ: «Побить рекорды Федерера – моя цель»

Первая ракетка мира – о своих амбициях

  • 16.09.2020 14:04
  • 467 просмотров
  • 1 комментарий
Новак ДЖОКОВИЧ: «Побить рекорды Федерера – моя цель»
© ATP. Новак Джокович

Новак Джокович рассказал о том, что является его главной мотивацией в теннисе:

«Побить рекорды Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP и выиграть как можно больше «Больших Шлемов» — моя профессиональная цель. Я работаю в этом направлении. Сейчас я в хорошем положении и, надеюсь, смогу оставаться здоровым и продолжать играть.

Побить достижение Пита Сампраса, который был моим кумиром, это великолепно. Этот рекорд показал, насколько сильным он был на корте и в физическом, и в психологическом плане».

Ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open из-за попадания мячом в судью.

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 16.09.2020 15:02
    0
    Хера с два!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 16.09.2020 15:02
    0
    Хера с два!
    Ссылка
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