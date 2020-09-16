Новак ДЖОКОВИЧ: «Побить рекорды Федерера – моя цель»

Новак Джокович рассказал о том, что является его главной мотивацией в теннисе:

«Побить рекорды Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP и выиграть как можно больше «Больших Шлемов» — моя профессиональная цель. Я работаю в этом направлении. Сейчас я в хорошем положении и, надеюсь, смогу оставаться здоровым и продолжать играть.

Побить достижение Пита Сампраса, который был моим кумиром, это великолепно. Этот рекорд показал, насколько сильным он был на корте и в физическом, и в психологическом плане».

Ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open из-за попадания мячом в судью.