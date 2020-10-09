ФРАНКОВ: «Если Шевченко заведомо шел на 1:7, его нужно приравнять к святым»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о разгромном поражении сборной Украины в товарищеском матче от сборной Франции (1:7).

«Мы начали этот матч с той же степенью безнадежности, как и предыдущую игру Лиги наций со сборной Испании. Какие были сделаны выводы, какие извлечены уроки, чему мы научились? Я лично не понял.

Возникает вопрос, почему сборной Украины не играет длинными передачи, если за счет короткого паса, так любимого тренерским штабом сборной, прессинг пройти не удается? И ответ: якобы Андрей Шевченко решил потратить и этот товарищеский матч на «обучение персонала». Во-первых, ни шиша они за один матч этому не научатся, во-вторых, действительно Шевченко принес в жертву товарищеский матч с Францией, примерно представляя, каким разгромом это может обернуться, и заведомо пошел на счет 1:7?! Тогда Андрей Николаевич должен быть приравнен к христианским святым, поскольку он настолько жертвует своей репутацией, своим именем и именем тренерского штаба, что это воистину подвиг самоистязания и самоотречения.

Вы верите, что играли мы так, потому что нам нужно учиться? То есть тренер специально загнал свою команду в заведомо проигрышную ситуацию, бросил под танки двадцатилетних и моложе пацанов, обрекая их на семь «банок» от хихикающего соперника?» — отметил Франков в эфире канала на YouTube.