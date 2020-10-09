Сергей ПАЛКИН: «Все инфицированные уходят на cамоизоляцию»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал вспышку коронавируса в донецком клубе.
«По результатам дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды «Шахтера». Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!», — написал Палкин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.