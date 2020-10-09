Сергей ПАЛКИН: «Все инфицированные уходят на cамоизоляцию»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о вспышке коронавируса в стане «горняков»

  • 09.10.2020 09:30
  • 1122 просмотра
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Все инфицированные уходят на cамоизоляцию»
© Facebook. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал вспышку коронавируса в донецком клубе.

«По результатам дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды «Шахтера». Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!», — написал Палкин.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 09.10.2020 10:41
    0
    Так вроді заявляли, що вся команда пішла на самоізоляцію ще в неділю. Чи не йшла? А тепер ну точно підуть?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 10:04
    +1
    Всем здоровья, надеюсь скоро будут в строю
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    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 09:40
    -2
    Главное что к выборам будут здоровы.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 10:04
    +1
    Всем здоровья, надеюсь скоро будут в строю
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 09.10.2020 10:41
    0
    Так вроді заявляли, що вся команда пішла на самоізоляцію ще в неділю. Чи не йшла? А тепер ну точно підуть?
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