СВИДЕРСКИЙ: «Да, сборной Украине дали пинок, но не нужно загоняться»

Эксперт высказался об игре украинской команды с Францией

  • 09.10.2020 08:58
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СВИДЕРСКИЙ: «Да, сборной Украине дали пинок, но не нужно загоняться»
© ТК Футбол. Вячеслав Свидерский

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) и поделился ожиданиями от матчей с Германией и Испанией в Лиге наций.

«Жизнь на этом не заканчивается. Да, сборной Украины, которая играла экспериментальным составом, преподали хороший урок. Некоторые игроки еще, видимо, не понимают все требования, и какую футболку они надевают. Тем не менее, не нужно загоняться, а двигаться дальше. Впереди не менее важные матчи, на которые необходимо серьезно настраиваться. Уверен, что эта осечка поможет сине-желтым. У ребят на матчи Лиги наций против немцев и испанцев будет двойная мотивация.   

В матче со сборной Франции украинцы получили пинок. Раньше мы не играли так часто с такими серьезными соперниками, за исключением разве что португальцев. Мировые лидеры, коими являются испанцы и французы, показали, что уровень украинского футбола пока заметно уступает. Сейчас пишется новая история, мы пробились в элиту, поэтому и к себе нужно предъявлять повышенные требования, если мы хотим добиваться каких-то серьезных результатов.   

Отсутствие игроков «Шахтера» психологически сказалось на сборной. Некоторые исполнители «Шахтера» являются ключевыми в составе главной команды страны, поэтому за столь короткий период времени равноценно заменить этих ребят не представлялось возможным.

Нужно смотреть правде в глаза и понимать уровень соперников. Тем более что сейчас не все лидеры нашей сборной имеют полноценную игровую практику в своих клубах, как это было, к примеру, год назад. Поэтому, на мой взгляд, не проиграть в предстоящей спарке, стало бы хорошим результатом для сборной Украины», - сказал Свидерский.

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Источник — zbirna.com

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