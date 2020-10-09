САБО: «Наши игроки летают в облаках, матч с Францией показал их уровень»

Известный тренер Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Для сборной Украины 7:1 - это многовато. Явное преимущество соперника. Пускай молодые игроки посмотрят за собой, на каком они уровне. Они летают в облаках, а эта игра показала на каком они уровне. Многие из них играют заграницей, потому что не подошли ни «Динамо», ни «Шахтеру».



Наша сборная может на уровне играть с чехами и словаками, а с командами уровня Испании, Италии, Франции уже тяжеловато, не доросли. У французов, как и у нас, тоже были новички.

Можно сказать, что Бущана поставили на растерзание. Ещё должны были забивать, но он спасал, угадывал. Нельзя его винить, как и других ребят. Гол Мбаппе показал, какие мы «дерганные», что-ли. Когда он на скорости прорвался и забил. Наше даже оглянуться не успели.

Матч с Германией? Если они выставят своих лучших игроков, то мы проиграем. Все зависит от состава немцев. Даже в экспериментальном составе эта сборная очень сильный соперник.

Если взять опыт Луческу, который применил нужную тактику в важных матчах - это дало результат. С этим составом мы не должны играть в открытый футбол. Не получится», - сказал Сабо.