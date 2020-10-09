САБО: «Наши игроки летают в облаках, матч с Францией показал их уровень»

Специалист высказался о разгромном поражении в товарищеском матче

  • 09.10.2020 07:54
  • 2576 просмотров
  • 5 комментариев
САБО: «Наши игроки летают в облаках, матч с Францией показал их уровень»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Для сборной Украины 7:1 - это многовато. Явное преимущество соперника. Пускай молодые игроки посмотрят за собой, на каком они уровне. Они летают в облаках, а эта игра показала на каком они уровне. Многие из них играют заграницей, потому что не подошли ни «Динамо», ни «Шахтеру».
 
Наша сборная может на уровне играть с чехами и словаками, а с командами уровня Испании, Италии, Франции уже тяжеловато, не доросли. У французов, как и у нас, тоже были новички.

Можно сказать, что Бущана поставили на растерзание. Ещё должны были забивать, но он спасал, угадывал. Нельзя его винить, как и других ребят. Гол Мбаппе показал, какие мы «дерганные», что-ли. Когда он на скорости прорвался и забил. Наше даже оглянуться не успели.

Матч с Германией? Если они выставят своих лучших игроков, то мы проиграем. Все зависит от состава немцев. Даже в экспериментальном составе эта сборная очень сильный соперник.

Если взять опыт Луческу, который применил нужную тактику в важных матчах - это дало результат. С этим составом мы не должны играть в открытый футбол. Не получится», - сказал Сабо.

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Источник — 1927.kiev.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Роман Полховський
    online
      Роман Полховський, 09.10.2020 08:43
    0
    umnuy2, 09.10.2020 08:25
    В точку.
    Надо было автобус ставить, а мы атаковать поперлися.
    1-7 позорище на десятилетия
    И что тебе даст автобус в товарняке? Штаб увидел кого можно ставить в оф матч. Ливер тоже проиграл вилле 2-7 и что Клоп уже физрук?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.10.2020 08:25
    +2
    В точку.
    Надо было автобус ставить, а мы атаковать поперлися.
    1-7 позорище на десятилетия
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 09.10.2020 08:23
    -1
    Ось ти і розжени.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.10.2020 08:22
    +5
    Прав Сабо, на все 200% прав.
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    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 09.10.2020 08:12
    -1
    Позор! В украинском футболе отмывают грязные деньги создают видимость футбола,отрывают деньги от не защищенных слоев населения пенсионеров и малообеспеченных людей. Все эти деньги деньги воруют в бюджете . Разогнать эту мафию от них толку народу ни какого, только беда. Они используют футбол ради личного обогащения. Сделать как раньше любительский футбол. А что изменилось? Так же играют как и в любительском футболе СССР, даже еще хуже. Сборная СССР ни когда не проигрывала с таким счетом. Бразильцы нашли кормушку и увозят колоссальные наши народные деньги в Бразилию. Ни кто не платит налоги и сборы ни клубы ни игроки. Гнать эту мафию!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.10.2020 08:22
    +5
    Прав Сабо, на все 200% прав.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.10.2020 08:25
    +2
    В точку.
    Надо было автобус ставить, а мы атаковать поперлися.
    1-7 позорище на десятилетия
    Ссылка
    Роман Полховський
    online
      Роман Полховський, 09.10.2020 08:43
    0
    umnuy2, 09.10.2020 08:25
    В точку.
    Надо было автобус ставить, а мы атаковать поперлися.
    1-7 позорище на десятилетия
    И что тебе даст автобус в товарняке? Штаб увидел кого можно ставить в оф матч. Ливер тоже проиграл вилле 2-7 и что Клоп уже физрук?
    Ссылка
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