Остап МАРКЕВИЧ: «Уровень УПЛ вырос за счет тренеров»

Наставник «Мариуполя» - об уровне тренеров в УПЛ

  • 08.10.2020 16:41
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Остап МАРКЕВИЧ: «Уровень УПЛ вырос за счет тренеров»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич в интервью Sport.ua оценил уровень команд и тренеров УПЛ:

- Этот чемпионат подарил новые неожиданности. В УПЛ есть тренеры с европейским видением. Например, вы, Йовичевич в «Днепре-1», Луческу в «Динамо». Что скажете об этих специалистах?
- Уровень чемпионата повышается. Уровень команд и уровень тренеров, работающих сейчас в УПЛ, очень высок. И это украинцам и украинскому футболу только на руку. Чем больше будет таких специалистов, как Игорь Йовичевич, как Мирча Луческу, как Виктор Скрипник, тем лучше для чемпионата. Я просто не хочу кого-то обидеть, забыв назвать. Реально уровень УПЛ вырос и за счет того, что в чемпионат Украины пришли тренеры высокого уровня.

- Можно сказать, что некоторые команды Первой лиги соответствуют уровню УПЛ. Мы видим, что «Ингулец», «Минай», «Рух» не потерялись в УПЛ.
- Конечно! Это как раз прогресс украинского футбола в целом. Если вспомнить 10-15 лет назад, была пропасть между Высшим и Первой лигами. Сейчас, насколько я понимаю и вижу футбол, много игроков Первой лиги могут спокойно играть в УПЛ, и неплохо играть. Тот же «Агробизнес» по уровню - это команда Премьер-лиги. И еще есть такие команды, тот же «Черноморец». И это очень позитивный факт, потому что со следующего сезона у нас в УПЛ будет 16 команд. И наконец-то! Так должно быть. Только с позитивом можно принять это решение.

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Источник — Sport.ua

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