Остап МАРКЕВИЧ: «Завдання перед Маріуполем поставлено – вихід в єврокубки»

Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич в ексклюзивному інтерв’ю Sport.ua розповів про свої перші кроки в приазовські команді, озвучив завдання, які стоять перед командою та назвав улюблених тренерів.

— Як ви оціните початок сезону та дебют у «Маріуполі»?

— Навіть не думав про це. Ми працюємо і оцінювати мою роботу все ж таки доречніше буде журналістам, вболівальникам. Я можу дати лише попередню оцінку нашій команді. Наша молода команда нормально себе проявила на початку сезону. Але, звичайно, що це тільки початок і ми, напевно, вже будемо дивитися на результат крізь призму першого кола хоча б.

— Після розгрому в Олександрії зробили якісь висновки? Після того матчу «Маріуполь» показав набагато кращі результати.

— Ви дуже доречно зауважили - «Маріуполь» показав результати. Незважаючи на те, що пропустили чотири м’ячі, у грі з «Олександрією, ми навіть на поразку не заслуговували. Так сталося. То була дебютна гра наша. До цієї гри у нас було обмаль часу для того, щоб інтегрувати наші ідеї, імплементувати нашу тактику та філософію в команду, до гравців донести наші ідеї. Це було очікувано, що у нас були якісь недопрацювання та якісь недоліки. Це нормальний процес, потрібен час. Для того, щоб щось побудувати, потрібен час.

— Наскільки складно було переграти «Зорю» Скрипника?

— З будь-яким суперником грати складно. До речі, Прем’єр-ліга цього сезону нас тішить тим, що її рівень підвищується. Загальнокомандний рівень футболу підвищується. Видно, що команди додають в якихось тактичних аспектах. Звичайно, що «Зоря» - дуже добре організована команда, яка любить атакувати. Ми наполегливо готувалися до тієї гри і ми реалізували той план, який обрали у даному конкретному матчі.

— Потім ви обіграли «Дніпро-1» і після цього у дніпровців відбулася відставка Михайленка. Які емоції, коли після твоєї перемоги тренер звільняється?

— Я вважаю Дмитра Михайленка одним з найкращих тренерів України. І про ситуацію, яка склалася в «Дніпрі-1», я не можу щось сказати. Це може коментувати людина, яка знаходиться в епіцентрі подій. Але для мене цей тренер є тим, ким я сказав. А решта я не можу коментувати.

— «Маріуполь» зіграв внічию з «Ворсклою» Максимова та ледь не зіграв внічию з «Колосом» Костишина. Це теж непогані команди?

— Так, я ж кажу у всіх п’яти іграх нам протистояли гідні суперники з конкретним стилем. Це так само радує, що у нас немає одного якогось напрямку. Всі команди дотримуються своєї філософії та тактичних побудувань. І це дуже позитивно, тому що, чим більше у нас буде різноманітних стилей та тактик, структури гри, тим краще. З кожним суперником важко грати. У наступному турі нам грати з «Минаєм». Я так само вважаю, що це складний суперник. Це самобутня команда з характером, з якою так само потрібно бути у повній ігровій концентрації.

— Які завдання перед вами поставило керівництво приазовців?

— Завдання у нас озвучене – це вихід у єврокубки. Будемо намагатися це завдання виконувати.



ФК Маріуполь. Остап Маркевич

— В українському футболі є Скрипник з німецьким баченням гри. Можна сказати, що ви будете іспанський стиль сповідувати в «Маріуполі»?

— Я би сказав, що мій стиль - це якийсь, напевно, симбіоз та поєднання всього того, що мені вдалося за моє життя побачити, навчитися та зрозуміти. Я все ж таки виріс в Україні, в українському футболі. Також багато чому я навчився в іспанському футболі. Коли бачив багато, можна це все з’єднати до купи, відкинути непотрібне, та, можливо, щось хороше з того вийде. Це знаєте, як скульптора спитали: «Як ви робите такі гарні фігури?». Це щось подібне. Я поки що не претендую на таке високе звання. Але працюємо, думає, що і в процесі навчаємося, здобуваємо досвід. Приходиться вчитися. Це нормальний процес, так всі ідуть до успіху. Якщо ти не помиляєшся або не виходиш із зони комфорту, як ти можеш прогресувати? То неможливо.

***

— На вашу думку, чому основному вас навчили у «Вільярреалі» і чому навчилися, працюючи з командою (U-20) іспанського клубу?

— Перший момент, який мене дуже вразив, це дисципліна. Дисципліна, порядок і організація всього, що стосується футболу, всього, що обертається навколо футболу. Тренувальний процес, організація клубу, організація всіх процесів, які пов’язані з футболом – оце головне, що вдалося дізнатися. І друге – звичайно, це сам футбол. Я багато чому навчився в атакувальному аспекті, у роботі з м’ячем і без м’яча. Іспанська футбольна школа, я вважаю, найкраща у світі. Хоча при вдалій організації та більш уважному ставленню держави до спорту ми б могли зробити набагато краще.

— «Вільярреал» - це ж «жовта субмарина». Вбачаєте зв’язок? Ви очолювали «Чорноморець», зараз очолюєте «Маріуполь» - команди біля моря?

— (Сміється) мені це вже казали. Я завжди мріяв жити біля моря. Зараз так воно і є. Всі думки та мрії матеріалізовуються.

— Цей чемпіонат подарував нові несподіванки. В УПЛ є тренери з європейським баченням. Наприклад, ви, Йовічевич у «Дніпрі-1», Луческу у «Динамо». Що скажете про цих спеціалістів?

— Рівень чемпіонату підвищується. Рівень команд і рівень тренерів, які працюють зараз в УПЛ, є дуже високий. І це українцям та українському футболу тільки на руку. Чим більше буде таких спеціалістів, як Ігор Йовічевич, як Мірча Луческу, як Віктор Скріпник, тим краще для чемпіонату. Я просто не хочу когось образити, забувши назвати. Реально рівень УПЛ виріс і за рахунок того, що в чемпіонат України прийшли тренери високого рівня.

— Можна сказати, що деякі команди Першої ліги відповідають рівню УПЛ. Ми бачимо, що «Інгулець», «Минай», «Рух» не загубилися в УПЛ.

— Звичайно! Це є як раз прогрес українського футболу в цілому. Якщо пригадати 10-15 років тому, була прірва між Вищою та Першою лігами. Зараз, наскільки я розумію і бачу футбол, багато гравців Першої ліги можуть спокійно грати в УПЛ, і непогано грати. Той же «Агробізнес» по рівню це команда Прем’єр-ліги. І ще є такі команди, той же «Чорноморець». І це дуже позитивний факт, тому що з наступного сезону у нас в УПЛ буде 16 команд. І нарешті! Так мало би бути. Тільки з позитивом можна прийняти це рішення.



ФК Маріуполь

— Які основні плюси виділите по роботі в «Чорноморці» та «Агробізнесі»?

— Це отриманий неоцінений досвід. Були дуже позитивні моменти і у Волочиську, і в Одесі. Я тільки хороші спогади тримаю про ці періоди.

***

—Мирон Маркевич в одному з інтерв’ю на питання: «Чи дає він вам якісь поради?» сказав, що «це ви ще можете йому щось порадити». І все ж таки батько вам дає поради по тренерству?

— Звичайно. Для мене його поради дуже цінні до сих пір. Я завжди сподіваюся, що він мені щось скаже. Тому що реально у нього великий досвід за спиною. І він завжди спокійно відноситься до всього. Він дійсно може дати безцінну пораду, яка зі всіх сторін обдумана і просканована.

— А як це відбувається? Ви можете поговорити з Мироном Богдановичем по телефону перед матчем?

— Це ми можемо після гри поговорити. Він ніколи не буде щось там нав’язувати. Він завжди дуже демократично відноситься до всього.

— А хто для вас взагалі улюблені тренери?

— Багато є хороших тренерів. Відразу мені на думку спадає Арсен Венгер. Дуже поважаю цього спеціаліста, який виховав багато футболістів. Його зазвичай пов’язують з «Арсеналом», який під його керівництвом завжди показував яскравий, динамічний, атакувальний футбол. У Венгера ця команда завжди дуже технічною була. Він просто виховав неймовірну кількість футболістів, про яких до потрапляння в «Арсенал» ніхто не чув навіть, а пізніше вони ставали зірками та топовими футболістами. Для мене це великий показник в його роботі. Я дуже його поважаю і бажаю успіху так само. Звичайно, мені подобається ще Юрген Клопп. Взагалі зараз дуже багато добрих тренерів.

— Чи задоволені ви складом «Маріуполя»? Всі позиції підсилили чи будуть ще трансфери?

— Я завжди всім задоволений. Завжди треба бути задоволеним, але, звичайно, що підсилення потребують деякі позиції, тому що важку травму отримав Олексій Кащук. Він вилетів і в першому колі «Маріуполю» він не допоможе. Тому ми хочемо ще запросити когось з вінгерів.

— «Маріуполь» — одна з небагатьох команд, якщо не одна, в УПЛ, де грають одні українці. Це така стратегія клубу? Легіонери не потрібні?

— Я думаю, це напрямок, який обрав клуб. Я бачу дуже талановитих українських футболістів, тому це не є принциповим питанням. Все ж таки в «Маріуполі» 5-6 гравців збірної України U-21. В кого ще таке є? Це дуже позитивний фактор.

— Що скажете по нашим грандам «Шахтарю» та «Динамо». Що від них чекати в ЛЧ? Та від «Зорі» в ЛЄ?

— Я впевнений, що наші українські команди будуть битися, проявляти найкращі якості та покажуть себе з найкращих сторін, я впевнений в цьому. Українська нація та народ – це дуже характерні та непоступливі люди, які вміють грати в технічний та видовищний футбол. Я бажаю всім нашим командам успіхів і тільки перемог!