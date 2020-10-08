ТаТоТаке. Украина хуже Андорры?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбираются в деталях самого крупного поражения Украины в истории, сочувствуют Андрею Шевченко и объясняют на пальцах - почему все именно так.

Кроме того в выпуске - ряд инсайдов по поводу трансферной политике Динамо, открытие украинского таланта в Ювентусе и шокирующие причины создания новых украинских клубов. Полетели!

00:00 Анонс

1.50 Спиваковский вспоминает Мальту

2.28 Почему этот матч вообще проводили

3.52 Шахтер сливал эту игру?

7.23 Как Шевченко собрал конструктор

9.30 Почему Яремчук никуда не перешел?

10.40 Скрипнику - конспекты Дешама

12.57 Нас снова забили прессингом

14.19 Малиновский - лучший в Украине

15.42 А каков был план?

16.53 Хвалим еще одного игрока сборной

17.49 Нажатие кнопки - не помогает

20.05 Разница между Камавиной и Пидкивкой

22.05 Свет в конце тоннеля

23.40 Украину просто жалко

24.04 Украина хуже Андорры?

26.35 Костевич - нежелательный игрок в Динамо

27.51 Клейтона не взял Сабах, но приняло Динамо

29.05 Хаджи - фанат Белуцэ

29.57 Почему Динамо не взяло форварда?

31.45 Почему угловые разыгрывают, а не подают?

33.17 Составляем странную сборную УПЛ

34.49 За Ювентус играет украинский талант

36.13 Украинский футбол у руках фриков

38.52 Последняя победа Украины в Москве

40.50 Сенькив продолжит материться

42.12 Рубрика СОС

43.02 Прощание

43.44 Бекстейдж