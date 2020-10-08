ТаТоТаке. Украина хуже Андорры?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбираются в деталях самого крупного поражения Украины в истории, сочувствуют Андрею Шевченко и объясняют на пальцах - почему все именно так.
Кроме того в выпуске - ряд инсайдов по поводу трансферной политике Динамо, открытие украинского таланта в Ювентусе и шокирующие причины создания новых украинских клубов. Полетели!
00:00 Анонс
1.50 Спиваковский вспоминает Мальту
2.28 Почему этот матч вообще проводили
3.52 Шахтер сливал эту игру?
7.23 Как Шевченко собрал конструктор
9.30 Почему Яремчук никуда не перешел?
10.40 Скрипнику - конспекты Дешама
12.57 Нас снова забили прессингом
14.19 Малиновский - лучший в Украине
15.42 А каков был план?
16.53 Хвалим еще одного игрока сборной
17.49 Нажатие кнопки - не помогает
20.05 Разница между Камавиной и Пидкивкой
22.05 Свет в конце тоннеля
23.40 Украину просто жалко
24.04 Украина хуже Андорры?
26.35 Костевич - нежелательный игрок в Динамо
27.51 Клейтона не взял Сабах, но приняло Динамо
29.05 Хаджи - фанат Белуцэ
29.57 Почему Динамо не взяло форварда?
31.45 Почему угловые разыгрывают, а не подают?
33.17 Составляем странную сборную УПЛ
34.49 За Ювентус играет украинский талант
36.13 Украинский футбол у руках фриков
38.52 Последняя победа Украины в Москве
40.50 Сенькив продолжит материться
42.12 Рубрика СОС
43.02 Прощание
43.44 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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