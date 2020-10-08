ФОТО. Мбаппе о Шевченко: «Легенда»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после разгромной победы над Украиной (7:1) сфотографировался с наставником «сине-желтых» Андреем Шевченко.
«Огромное уважение легенде», – подписал фото Килиан.
Напомним, Мбаппе вышел на замену во втором тайме и забил шестой мяч своей команды.
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