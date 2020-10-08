ФОТО. Мбаппе о Шевченко: «Легенда»

Нападающий сборной Франции сделал совместный снимок с главным тренером сборной Украины

  • 08.10.2020 13:20
  • 5326 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Мбаппе о Шевченко: «Легенда»
© Twitter. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после разгромной победы над Украиной (7:1) сфотографировался с наставником «сине-желтых» Андреем Шевченко.
 
«Огромное уважение легенде», – подписал фото Килиан.
 
Напомним, Мбаппе вышел на замену во втором тайме и забил шестой мяч своей команды.

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Источник — Instagram

(25 голосов)

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Комментарии
    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 08.10.2020 14:54
    0
    Комент Шевы :тебе всё равно ни кто не поверит, сопляк))
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 08.10.2020 14:01
    +3
    В маске все одинаковые, ему не поверят что он с Шевченко сфоткался
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 08.10.2020 13:41
    +4
    Легенда любит цифру 7!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 13:41
    +5
    Да, а ты Мбаппе будущая легенда.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 13:41
    +5
    Да, а ты Мбаппе будущая легенда.
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 08.10.2020 13:41
    +4
    Легенда любит цифру 7!
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 08.10.2020 14:01
    +3
    В маске все одинаковые, ему не поверят что он с Шевченко сфоткался
    Ссылка
    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 08.10.2020 14:54
    0
    Комент Шевы :тебе всё равно ни кто не поверит, сопляк))
    Ссылка
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