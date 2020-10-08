В матче против Франции сборная Украины установила два личных антирекорда

В матче против Франции сборная Украина потерпела самое крупное поражение в истории, уступив действующим чемпионам мира со счетом 1:7. Прежде с разницей более 4 голов наша команда никому не проигрывала. Установили украинцы антирекорд и по пропущенным мячам. Ранее голкиперам национальной дружины приходилось вынимать «круглого» из сетки максимум 4 раза.
А еще одно личное «достижение» сборная повторила, пропустив 4 мяча в первом тайме. 27 марта 2002 года украинцы после первой 45-минутки уступали на выезде Румынии, как и ныне французам, со счетом 0:4.
К слову, Франция стала первой командой, которая нанесла Украине три разгрома. 6 июня 2011-го «трехцветные» на выезде обыграли подопечных Олега Блохина - 4:1, а 19 ноября 2013-го дома команду Михаила Фоменко - 3:0.
Самые крупные поражения сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
14.06.2006
|
ЧМ
|
Испания (н)
|
0:4
|
Олег БЛОХИН
|
06.09.2011
|
ТМ
|
Чехия (г)
|
0:4
|
Олег БЛОХИН
|
06.09.2020
|
ЛН
|
Испания (г)
|
0:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
ЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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І так дуже багато залежить від тренера.
Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
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І так дуже багато залежить від тренера.
Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
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І так дуже багато залежить від тренера.
Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
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І так дуже багато залежить від тренера.
Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
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