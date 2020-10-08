В матче против Франции сборная Украины установила два личных антирекорда

Наша команда потерпела самое крупное поражение, пропустив при этом наибольшее количество мячей

  • 08.10.2020 12:38
  • 1188 просмотров
  • 4 комментария
В матче против Франции сборная Украины установила два личных антирекорда
© uaf.ua

В матче против Франции сборная Украина потерпела самое крупное поражение в истории, уступив действующим чемпионам мира со счетом 1:7. Прежде с разницей более 4 голов наша команда никому не проигрывала. Установили украинцы антирекорд и по пропущенным мячам. Ранее голкиперам национальной дружины приходилось вынимать «круглого» из сетки максимум 4 раза.

А еще одно личное «достижение» сборная повторила, пропустив 4 мяча в первом тайме. 27 марта 2002 года украинцы после первой 45-минутки уступали на выезде Румынии, как и ныне французам, со счетом 0:4.

К слову, Франция стала первой командой, которая нанесла Украине три разгрома. 6 июня 2011-го «трехцветные» на выезде обыграли подопечных Олега Блохина - 4:1, а 19 ноября 2013-го дома команду Михаила Фоменко - 3:0.

Самые крупные поражения сборной Украины

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

Анатолий КОНЬКОВ

14.06.2006

ЧМ

Испания (н)

0:4

Олег БЛОХИН

06.09.2011

ТМ

Чехия (г)

0:4

Олег БЛОХИН

06.09.2020

ЛН

Испания (г)

0:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 13:12
    +1
    И всё это на гребне антирекордов по заболеваемости и смертности от Ковид-19. 5000 это не предел. Обещают к концу октября до 9000 инфицированных... Вряд ли это не затронет наш футбол целиком
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.10.2020 13:01
    0
    Просто сборная Шевы не играет в автобус. Условный Фоменко вчера поиграл бы со счётом 3:0, а не 7:1, но толку?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 12:55
    +1
    alefteev77, 08.10.2020 12:48
    Два наступні матчі покажуть ... чи це була випадковість, чи закономірність.
    -
    І так дуже багато залежить від тренера.
    Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
    7 пропущенный мячей, случайность
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:48
    0
    Два наступні матчі покажуть ... чи це була випадковість, чи закономірність.
    -
    І так дуже багато залежить від тренера.
    Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 13:12
    +1
    И всё это на гребне антирекордов по заболеваемости и смертности от Ковид-19. 5000 это не предел. Обещают к концу октября до 9000 инфицированных... Вряд ли это не затронет наш футбол целиком
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 12:55
    +1
    alefteev77, 08.10.2020 12:48
    Два наступні матчі покажуть ... чи це була випадковість, чи закономірність.
    -
    І так дуже багато залежить від тренера.
    Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
    7 пропущенный мячей, случайность
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.10.2020 13:01
    0
    Просто сборная Шевы не играет в автобус. Условный Фоменко вчера поиграл бы со счётом 3:0, а не 7:1, но толку?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:48
    0
    Два наступні матчі покажуть ... чи це була випадковість, чи закономірність.
    -
    І так дуже багато залежить від тренера.
    Чекаємо на Німеччину та Іспанію.
    Ссылка
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