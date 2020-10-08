В матче против Франции сборная Украины установила два личных антирекорда

В матче против Франции сборная Украина потерпела самое крупное поражение в истории, уступив действующим чемпионам мира со счетом 1:7. Прежде с разницей более 4 голов наша команда никому не проигрывала. Установили украинцы антирекорд и по пропущенным мячам. Ранее голкиперам национальной дружины приходилось вынимать «круглого» из сетки максимум 4 раза.

А еще одно личное «достижение» сборная повторила, пропустив 4 мяча в первом тайме. 27 марта 2002 года украинцы после первой 45-минутки уступали на выезде Румынии, как и ныне французам, со счетом 0:4.

К слову, Франция стала первой командой, которая нанесла Украине три разгрома. 6 июня 2011-го «трехцветные» на выезде обыграли подопечных Олега Блохина - 4:1, а 19 ноября 2013-го дома команду Михаила Фоменко - 3:0.

Самые крупные поражения сборной Украины

Дата Ранг Соперник Счет Тренер Украины 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 Андрей ШЕВЧЕНКО 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 Анатолий КОНЬКОВ 14.06.2006 ЧМ Испания (н) 0:4 Олег БЛОХИН 06.09.2011 ТМ Чехия (г) 0:4 Олег БЛОХИН 06.09.2020 ЛН Испания (г) 0:4 Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМ - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.