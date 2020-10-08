Десна опровергла информацию о вспышке коронавируса в команде

Игроки черниговского клуба находятся дома, так как получили выходные

  • 08.10.2020 09:34
  • 600 просмотров
  • 0 комментариев
Десна опровергла информацию о вспышке коронавируса в команде
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» выпустила официальное заявление, в котором опровергла информацию о вспышке коронавируса в команде.
 
«После матча с «Шахтером» команда получила 5 дней выходных, соответственно сейчас все игроки находятся по своих домах. Учитывая ситуацию с нашим соперником, им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты.
 
10 октября команда собирается в Чернигове и все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР. Только после получения этих результатов можно будет прокомментировать данную информацию.
 
Пока ни одного подтвержденного COVID в клубе нет», – сказано в заявлении черниговского клуба. 
 
Ранее сообщалось, что после матча с «Шахтером» положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей «Десны».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Десна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности