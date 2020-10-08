Десна опровергла информацию о вспышке коронавируса в команде

Черниговская «Десна» выпустила официальное заявление, в котором опровергла информацию о вспышке коронавируса в команде.



«После матча с «Шахтером» команда получила 5 дней выходных, соответственно сейчас все игроки находятся по своих домах. Учитывая ситуацию с нашим соперником, им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты.



10 октября команда собирается в Чернигове и все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР. Только после получения этих результатов можно будет прокомментировать данную информацию.



Пока ни одного подтвержденного COVID в клубе нет», – сказано в заявлении черниговского клуба.



Ранее сообщалось, что после матча с «Шахтером» положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей «Десны».