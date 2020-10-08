Десна тоже уйдет на изоляцию? В черниговском клубе вспышка коронавируса

Футболисты, тренеры и клубный персонал черниговской «Десны» вслед за «Шахтером» и «Александрией» в самое ближайшее время могут уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса.

Опасения главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, высказанные им после матча с «Шахтером» о том, что несколько футболистов температурят и пройдут тестирование на коронавирус, подтвердились.

По предварительным данным, положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей «Десны».

Матч 5-го тура УПЛ между «Десной» и «Шахтером» завершился вничью (2:2). Следующий свой матч в чемпионате команда Александра Рябоконя должна провести 18 октября против «Днепра-1».