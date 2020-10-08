Десна тоже уйдет на изоляцию? В черниговском клубе вспышка коронавируса

Положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей «Десны»

  • 08.10.2020 00:26
  • 541 просмотр
  • 3 комментария
Десна тоже уйдет на изоляцию? В черниговском клубе вспышка коронавируса
© ФК Шахтер Донецк. Александр Рябоконь

Футболисты, тренеры и клубный персонал черниговской «Десны» вслед за «Шахтером» и «Александрией» в самое ближайшее время могут уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса.

Опасения главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, высказанные им после матча с «Шахтером» о том, что несколько футболистов температурят и пройдут тестирование на коронавирус, подтвердились.

По предварительным данным, положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей «Десны».

Матч 5-го тура УПЛ между «Десной» и «Шахтером» завершился вничью (2:2). Следующий свой матч в чемпионате команда Александра Рябоконя должна провести 18 октября против «Днепра-1».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 00:37
    +1
    За сборную будет играть Колос и Рух.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 08.10.2020 00:34
    0
    Доигрались.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.10.2020 00:31
    -2
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 00:37
    +1
    За сборную будет играть Колос и Рух.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 08.10.2020 00:34
    0
    Доигрались.
    Ссылка
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