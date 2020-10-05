РЯБОКОНЬ: «Надеемся, что ничьей с чемпионом порадовали болельщиков»

На послематчевой пресс-конференции после ничьей с «Шахтером» (2:2) Александр Рябоконь рассказал о том, в чем черниговцам надо добавить, поделился впечатлениями от матча, а также оценил состояние здоровья некоторых игроков.

– Начало игры было тяжелым. Уже после первого углового мы пропустили мяч. За весь прошлый сезон не пропускали ни одного гола с угловых, а в этом уже был гол с «Вольфсбургом», сегодня... надо что-то менять. Ребята - молодцы, проявили характер, владели инициативой, создавали моменты, хорошо действовали на флангах. Во втором тайме было несколько труднее. У «Шахтера» было много замен, и свежие футболисты ускорили игру. Но нам удавались контратаки. Однако немного не хватало скорости: Картушов до конца не восстановился, Мудрик пропускал игру - это наши самые скоростные футболисты. Их не хватало.

– Имереков вышел на замену в матче с «Рухом», однако сегодня не попал даже в заявку. Не было Паста, Хлебаса. Что с ними?

– У ребят поднялась температура, поэтому мы их сразу изолировали от команды. Сдали тесты, ждем результат. Надеемся, все будет хорошо.

– Известно уже что с Гуцуляком и насколько серьезно его повреждение?

– Пока неизвестно, но надеюсь, что все будет хорошо. К счастью, сейчас длительная пауза, следующая игра - 17 октября. Надеюсь, все успеют восстановиться.

– Это третий матч после начала карантина, который проходит с болельщиками. Насколько команда чувствует эту разницу?

– 50% сегодня сделала команда, 50% - болельщики. Их поддержка очень важна. Мы надеемся, что, видимо, ничьей с чемпионом порадовали болельщиков. Это нормальный, хороший результат.