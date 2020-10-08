ЕЗЕРСКИЙ: «Возможно, нам еще рано играть с такими европейскими монстрами»

Бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями о поражении украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Все мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказалась команда Андрея Шевченко, и сколько времени было на подготовку к матчу с действующими чемпионами мира, поэтому критиковать коллектив я просто не имею морального права.

Никто не хочет так уступать, но, на мой взгляд, эта игра для тренерского штаба сборной, как и матч Лиги наций против испанцев, даст хорошую пищу для размышлений при подготовке к финальной части чемпионата Европы.

Из-за отсутствия игроков Шахтера наставник сине-желтых дал шанс проявить себя ближайшему резерву, молодым футболистам. По-разному можно оценивать действия игроков, но не все справились с возложенными на них обязанностями…

В первом тайме наша команда выглядела скованно, в основном сами себе привозили опасности у своих ворот. Можно было проиграть и с менее крупным счетом, если бы ребята действовали так, как в дебюте второго тайма.

Возможно, нам еще где-то и рановато на равных играть с такими европейскими монстрами. Но я уверен в одном, что этот опыт поможет многим нашим футболистам в профессиональном росте», - сказал Езерский.