ЕЗЕРСКИЙ: «Возможно, нам еще рано играть с такими европейскими монстрами»

Эксперт высказался о разгроме сборной Украины от Франции (1:7)

  • 08.10.2020 08:44
  • 1731 просмотр
  • 9 комментариев
ЕЗЕРСКИЙ: «Возможно, нам еще рано играть с такими европейскими монстрами»
© ФК Динамо Киев. Владимир Езерский

Бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями о поражении украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Все мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказалась команда Андрея Шевченко, и сколько времени было на подготовку к матчу с действующими чемпионами мира, поэтому критиковать коллектив я просто не имею морального права.

Никто не хочет так уступать, но, на мой взгляд, эта игра для тренерского штаба сборной, как и матч Лиги наций против испанцев, даст хорошую пищу для размышлений при подготовке к финальной части чемпионата Европы.

Из-за отсутствия игроков Шахтера наставник сине-желтых дал шанс проявить себя ближайшему резерву, молодым футболистам. По-разному можно оценивать действия игроков, но не все справились с возложенными на них обязанностями…

В первом тайме наша команда выглядела скованно, в основном сами себе привозили опасности у своих ворот. Можно было проиграть и с менее крупным счетом, если бы ребята действовали так, как в дебюте второго тайма.     

Возможно, нам еще где-то и рановато на равных играть с такими европейскими монстрами. Но я уверен в одном, что этот опыт поможет многим нашим футболистам в профессиональном росте», - сказал Езерский.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.10.2020 10:08
    0
    Я ще після перемоги над Португалією казав, що то було чисте везіння при дуже погані грі, - автобусі. Грали в себе вдома, а відбивалися 90 хвилин. Мене мінусували так що аж диміло, проклинали навіть.
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    Женя Чайка
      Женя Чайка, 08.10.2020 09:51
    0
    Лучше проколы видеть с Францией и позорным счётом чем обыгрывать условные Сан-Марино и Андорры и радоватся глупым победам.
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    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 09:40
    +1
    Шева сам виноват в таком исходе. Неуспели дозаявить Лунина у которого негативный результат на коронавирус. Если ты хочешь дать шанс новичкам себя показать не обязательно их выпускать со старта. Макаренко, Зубков, Харатин. От Ярмоленко больше толку на фланге, а не на острие. Миколенко играет слева! Зачем ставить его в центр защиты, если есть Пластун! Этот гений виновен в таком счете
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    IgorVl
      IgorVl, 08.10.2020 09:39
    0
    Bolshoi, 08.10.2020 08:59
    Неудачное сравнение, пежо машина так себе.
    Можно и Рено и Ситроен. Хотя, по сравнению с Запорожцем и Дача - лимузин!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.10.2020 09:36
    +2
    Та не рано нам грати з такими збірними. Це наш рівень. Ми зі скрипом перемагаємо Люксембург, то як ми можемо давати бій грандам? Добре, що ми попали в таку групу Ліги націй і граємо товарняки зі сильними збірними. Ці матчі, гра, результат остудять голови багатьох вболівальників, які марили ледь не про виграш на Євро. Ми за європейськими мірками простий середнячок, який раз на декілька років може дати бій в якомусь одному матчі топовій збірній. Але для нас будь-яке набране очко на Євро, та й сам факт попадання туди є вже фантастичним досягненням
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 08.10.2020 09:36
    0
    Наоборот. С такими командами и надо играть. Шишки набьем, мозоли натрем, но может хоть чемунибудь научимся.
    Только нельзя при этом забывать, что сборная Украины прежде всего должна быть составлена из лучших игроков, а не как требуют динамофилы- усилить динаму кем угодно, но только не шахтеровцами.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.10.2020 09:00
    +1
    Украине всегда будет рано. Она никогда не славилась достижениями на евро или мировых первенствах.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 08.10.2020 08:59
    +1
    mb_cdi, 08.10.2020 08:54
    Не во времени дело. "Запорожец" никогда не будет лучше "Пежо".
    Неудачное сравнение, пежо машина так себе.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.10.2020 08:54
    +1
    Не во времени дело. "Запорожец" никогда не будет лучше "Пежо".
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.10.2020 09:36
    +2
    Та не рано нам грати з такими збірними. Це наш рівень. Ми зі скрипом перемагаємо Люксембург, то як ми можемо давати бій грандам? Добре, що ми попали в таку групу Ліги націй і граємо товарняки зі сильними збірними. Ці матчі, гра, результат остудять голови багатьох вболівальників, які марили ледь не про виграш на Євро. Ми за європейськими мірками простий середнячок, який раз на декілька років може дати бій в якомусь одному матчі топовій збірній. Але для нас будь-яке набране очко на Євро, та й сам факт попадання туди є вже фантастичним досягненням
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 09:40
    +1
    Шева сам виноват в таком исходе. Неуспели дозаявить Лунина у которого негативный результат на коронавирус. Если ты хочешь дать шанс новичкам себя показать не обязательно их выпускать со старта. Макаренко, Зубков, Харатин. От Ярмоленко больше толку на фланге, а не на острие. Миколенко играет слева! Зачем ставить его в центр защиты, если есть Пластун! Этот гений виновен в таком счете
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.10.2020 09:00
    +1
    Украине всегда будет рано. Она никогда не славилась достижениями на евро или мировых первенствах.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 08.10.2020 08:59
    +1
    mb_cdi, 08.10.2020 08:54
    Не во времени дело. "Запорожец" никогда не будет лучше "Пежо".
    Неудачное сравнение, пежо машина так себе.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.10.2020 08:54
    +1
    Не во времени дело. "Запорожец" никогда не будет лучше "Пежо".
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.10.2020 10:08
    0
    Я ще після перемоги над Португалією казав, що то було чисте везіння при дуже погані грі, - автобусі. Грали в себе вдома, а відбивалися 90 хвилин. Мене мінусували так що аж диміло, проклинали навіть.
    Ссылка
    Женя Чайка
      Женя Чайка, 08.10.2020 09:51
    0
    Лучше проколы видеть с Францией и позорным счётом чем обыгрывать условные Сан-Марино и Андорры и радоватся глупым победам.
    Ссылка
    IgorVl
      IgorVl, 08.10.2020 09:39
    0
    Bolshoi, 08.10.2020 08:59
    Неудачное сравнение, пежо машина так себе.
    Можно и Рено и Ситроен. Хотя, по сравнению с Запорожцем и Дача - лимузин!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 08.10.2020 09:36
    0
    Наоборот. С такими командами и надо играть. Шишки набьем, мозоли натрем, но может хоть чемунибудь научимся.
    Только нельзя при этом забывать, что сборная Украины прежде всего должна быть составлена из лучших игроков, а не как требуют динамофилы- усилить динаму кем угодно, но только не шахтеровцами.
    Ссылка
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