Марта КОСТЮК: «Спасибо, Париж, ты удивительный»

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк подвела итоги своего выступления на турнире Ролан Гаррос.
«Спасибо, Париж, ты удивительный», — написала Костюк.
В одиночном разряде Костюк проиграла японке Нао Хибино в первом круге, в парном разряде Марта вместе Александрой Саснович дошла до 1/4 финала.
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Источник — Instagram
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