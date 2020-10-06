Ролан Гаррос. Костюк не сумела выйти в полуфинал парного разряда

Украинка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале парного разряда 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси проиграла второму сеяному венгерско-французскому дуэту Тимеа Бабош / Кристина Младенович.
Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Тимеа Бабош / Кристина Младенович – 2:6, 5:7
Отметим, что выход в 1/4 финала Ролан Гаррос – лучшее достижение для Марты Костюк на турнирах Большого Шлема.
Источник — Sport.ua
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Нічого страшного, чвертьфіналу РГ від цієї пари точно ніхто не чекав. Треба продовжувати грати разом, нарешті, Марта сама побачила, наскільки вдало може грати у парі. А то я вже зачекався. У грі біля сітки вона багатьом відомим парницям дасть фору, треба ж цим користатися.
Девчонкам, однозначно, надо продолжать вместе.
Девчонкам, однозначно, надо продолжать вместе.
Нічого страшного, чвертьфіналу РГ від цієї пари точно ніхто не чекав. Треба продовжувати грати разом, нарешті, Марта сама побачила, наскільки вдало може грати у парі. А то я вже зачекався. У грі біля сітки вона багатьом відомим парницям дасть фору, треба ж цим користатися.
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