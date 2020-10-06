Ролан Гаррос. Костюк не сумела выйти в полуфинал парного разряда

Украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси проиграла действующим чемпионкам

  • 06.10.2020 15:33
  • 611 просмотров
  • 4 комментария
Ролан Гаррос. Костюк не сумела выйти в полуфинал парного разряда
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале парного разряда 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси проиграла второму сеяному венгерско-французскому дуэту Тимеа Бабош / Кристина Младенович. 
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Тимеа Бабош / Кристина Младенович – 2:6, 5:7
 
Отметим, что выход в 1/4 финала Ролан Гаррос – лучшее достижение для Марты Костюк на турнирах Большого Шлема.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:12
    0
    На жаль, ще й цих топів обіграти не вийшло. Наскільки встигав побачити у переходах матчу Еліни, досвід і зіграність грали свою роль. Камбек у стилі Марти був близьким, але теж не вийшов.
    Нічого страшного, чвертьфіналу РГ від цієї пари точно ніхто не чекав. Треба продовжувати грати разом, нарешті, Марта сама побачила, наскільки вдало може грати у парі. А то я вже зачекався. У грі біля сітки вона багатьом відомим парницям дасть фору, треба ж цим користатися.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 06.10.2020 16:06
    0
    На додачу до чемпіонської пари суперниць, у Мартиної пари ще й гра не дуже пішла. Подачі в попередній грі краще летіли. Потрібно Марті набиратися досвіду гри в парі, парний рейтинг покращила, можна буде грати пару частіше.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 15:44
    +3
    Хороший камбек девочку чуть не сотворили... Причем духовным вдохновителем в нем была Марта. Саша поплыла, слила без боя свою при 1:4. Потом Марта что-то эмоционально рассказывала и начала феерить, Просто с приема, особенно на подаче Барош прошивала. Саша тоже вернулась, подключилась и случился камбек... Но не дотянула. При 5:5 40:40 на подаче Костюк случился решающий розыш. После зрелищной перестрелки у сетки повезло соперницам. Но молодцы.
    Девчонкам, однозначно, надо продолжать вместе.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 06.10.2020 15:36
    +3
    Швидше Костюк виграє шолом в парі, ніж Світоліна в одиночці.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 15:44
    +3
    Хороший камбек девочку чуть не сотворили... Причем духовным вдохновителем в нем была Марта. Саша поплыла, слила без боя свою при 1:4. Потом Марта что-то эмоционально рассказывала и начала феерить, Просто с приема, особенно на подаче Барош прошивала. Саша тоже вернулась, подключилась и случился камбек... Но не дотянула. При 5:5 40:40 на подаче Костюк случился решающий розыш. После зрелищной перестрелки у сетки повезло соперницам. Но молодцы.
    Девчонкам, однозначно, надо продолжать вместе.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 06.10.2020 15:36
    +3
    Швидше Костюк виграє шолом в парі, ніж Світоліна в одиночці.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:12
    0
    На жаль, ще й цих топів обіграти не вийшло. Наскільки встигав побачити у переходах матчу Еліни, досвід і зіграність грали свою роль. Камбек у стилі Марти був близьким, але теж не вийшов.
    Нічого страшного, чвертьфіналу РГ від цієї пари точно ніхто не чекав. Треба продовжувати грати разом, нарешті, Марта сама побачила, наскільки вдало може грати у парі. А то я вже зачекався. У грі біля сітки вона багатьом відомим парницям дасть фору, треба ж цим користатися.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 06.10.2020 16:06
    0
    На додачу до чемпіонської пари суперниць, у Мартиної пари ще й гра не дуже пішла. Подачі в попередній грі краще летіли. Потрібно Марті набиратися досвіду гри в парі, парний рейтинг покращила, можна буде грати пару частіше.
    Ссылка
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