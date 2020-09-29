КОСТЮК: «Ничего, это же не последний турнир в моей жизни. Я позитивная»

Украинская теннисистка прокомментировала свой вылет из Ролан Гаррос

  • 29.09.2020 15:59
  • 1159 просмотров
  • 13 комментариев
КОСТЮК: «Ничего, это же не последний турнир в моей жизни. Я позитивная»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) высказалась о своем поражении от японки Нао Хибино в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Матч с Нао Хибино был достаточно быстрый, у меня был похожий в Австралии в этом году против Натальи Вихлянцевой. Какой-то анализ я сейчас сделать не могу, хотя с мамой уже разговаривала много, только если конкретно что-то анализировать.

Если бы меня поставили играть в воскресенье, то, наверное, счет был бы другой. Эти три дня условия были сложными, мы тренировались то в зале, то с дождем, то с ветром. Нам давали только час времени. Я реально растеряла все, что было, за эти дни. Не могу сказать, что я плохо играла или все было ужасно. Здесь с каждым днем я играла все хуже и хуже, начиная с того момента, как я приехала.

Хибино меня ни чем не удивила, но она играет на уровень выше теннисисток в квалификации. Я не была суперготова и настолько была в своих мыслях, что я забыла, что на той стороне тоже есть живой человек. Она играла ровно, а я играла неправильно. В первом сете я сильно боролась. При 4-5 мне немного не повезло. Хибино реально хорошо играла, а мне на важных розыгрышах не везло: то ошибка, то она хорошо сыграла, то судья… Реально, не мой день сегодня.

Свое выступление на турнире в целом я оцениваю, неплохо, с учетом того, что было много личных обстоятельств, было все не так спокойно, как на US Open. Дело не только в организационных вопросах, у меня же не только теннис - это моя жизнь. Были обстоятельства, которые очень сильно мешали. Когда играешь Большой Шлем, то все должно быть четко и под контролем, а у меня так не получилось. Ничего, это же не последний турнир в моей жизни, я позитивная (смеется). С квалификации начинать в разы тяжелее, чем с основы, это три дополнительных матча. Мои поединки в квалификации вроде бы как были легкие, но то, что мне нужно было возвращаться в игру после проигранного сета и перебороть себя – это забрало много сил.

В Париже я еще сыграю в паре с Александрой Саснович. Мама общалась с её папой еще в Праге, потом мы вместе были на US Open, где у нас с Сашей завязалось общение. И вот, сижу я в Киеве и мне ни с того, ни с сего приходит от нее сообщение, мол, никто ли мне не предлагал играть пару. Я думала, что у нас нет шансов попасть по рейтингу в список участниц, а потом увидела в предварительной заявке, что мы спокойно попадаем», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    Illya Mandebura
    online
      Illya Mandebura, 29.09.2020 17:21
    0
    Як же я люблю чєловєков , які після ЮСО боготворили Марту , а тепер лайном поливають
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 17:06
    +3
    alefteev77, 29.09.2020 16:55
    Личная жизнь на то и личная, чтобы туда никто своими комментариями не лез.
    Поживем-увидим. Я болею за Марту с Юниорского АО, где она выиграла. Пока ни разу не пожалел, что болею и слежу за ее выступлениями. Она искренне любит Украину, добрая, искренняя и позитивная личность.
    На Юниорском АО марта была профессионалом. А после этого появилась личная жизнь. Да я же не против. Все написанное правда. Вот только теннису с этим не по пути. К сожалению. Профессиональный спорт требует полной отдачи, этим нужно жить. Карьера не такая долгая чтобы не пожертвовать личной жизнью каких-то лет 5-10. Вся жизнь впереди. Но каждый выбирает свой путь. Просто обидно когда спортсмен с огромным талантом и потенциалом так к этому относится. Можно стать великим и устроить свою личную жизнь после этого. А можно быть пофигистом и всю жизнь болтаться непонятно где.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 16:55
    +1
    SandroKing, 29.09.2020 16:44
    Чего она там понимает? За 2 с половиной года ничего такого я от нее не слышал. Она в каждом интервью повторяет что на теннисе мир не сошелся и это не главное в ее жизни. Главным очевидно был кацапский казанова который перематросил половину юниорского женского рейтинга. Сейчас очевидно примерно такой же.
    Личная жизнь на то и личная, чтобы туда никто своими комментариями не лез.
    Поживем-увидим. Я болею за Марту с Юниорского АО, где она выиграла. Пока ни разу не пожалел, что болею и слежу за ее выступлениями. Она искренне любит Украину, добрая, искренняя и позитивная личность.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 16:44
    0
    alefteev77, 29.09.2020 16:37
    А вообще Марта все сама прекрасно понимает. Это главное, что она понимает причины поражений. Значит есть шансы, что будут сделать правильные организационные и подготовительные выводы.
    Чего она там понимает? За 2 с половиной года ничего такого я от нее не слышал. Она в каждом интервью повторяет что на теннисе мир не сошелся и это не главное в ее жизни. Главным очевидно был кацапский казанова который перематросил половину юниорского женского рейтинга. Сейчас очевидно примерно такой же.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2020 16:39
    0
    Відмазки в Марті м'яко кажучи не дуже
    Може краще було щось стандартне відповісти, а не так, що на умі, те й на язиці?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 16:37
    -1
    А вообще Марта все сама прекрасно понимает. Это главное, что она понимает причины поражений. Значит есть шансы, что будут сделать правильные организационные и подготовительные выводы.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 16:35
    -1
    Сколько добрых и чутких людей в комментариях собралось. Ребята вам нужно срочно в Федерацию тенниса Украины, бегите поднимайте теннис. А то пока он держится только на личных усилиях родителей известных теннисистов.
    Ребята, пора от критики переходить к делу. Бегом в Федерацию тенниса Украины.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 16:32
    +1
    Persian, 29.09.2020 16:08
    "Ничего, это же не последний турнир в моей жизни"
    Так можно о любом турнире сказать и все время баранки получать. Ветер в голове гуляет у Марты.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 29.09.2020 16:24
    +1
    с таким подходом - лучше заканчивать с теннисом и заниматься всем остальным, что там в голове
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 29.09.2020 16:19
    +1
    Нічого, буває. З усіма буває. Он куди більш досвідчена Младенович на центральному корті на очах власної публіки тільки що віддала шість геймів поспіль. Добре, що це був лише перший сет
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.09.2020 16:17
    +6
    Была в своих мыслях, личные факторы, жизнь, это писец, и вы хотите сказать что это професионально? Не верю я что с таким подходом она много добьется в теннисе, так может и остаться бултыхаться в болоте
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.09.2020 16:13
    +3
    У меня же не только теннис а жизнь, некоторые факторы отвлекали,вот вам и ответ, Марта что ты несёшь на корте ты должна быть собранной и думать о тенисе
    Ссылка
    Persian
      Persian, 29.09.2020 16:08
    -1
    "Ничего, это же не последний турнир в моей жизни"
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.09.2020 16:17
    +6
    Была в своих мыслях, личные факторы, жизнь, это писец, и вы хотите сказать что это професионально? Не верю я что с таким подходом она много добьется в теннисе, так может и остаться бултыхаться в болоте
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 17:06
    +3
    alefteev77, 29.09.2020 16:55
    Личная жизнь на то и личная, чтобы туда никто своими комментариями не лез.
    Поживем-увидим. Я болею за Марту с Юниорского АО, где она выиграла. Пока ни разу не пожалел, что болею и слежу за ее выступлениями. Она искренне любит Украину, добрая, искренняя и позитивная личность.
    На Юниорском АО марта была профессионалом. А после этого появилась личная жизнь. Да я же не против. Все написанное правда. Вот только теннису с этим не по пути. К сожалению. Профессиональный спорт требует полной отдачи, этим нужно жить. Карьера не такая долгая чтобы не пожертвовать личной жизнью каких-то лет 5-10. Вся жизнь впереди. Но каждый выбирает свой путь. Просто обидно когда спортсмен с огромным талантом и потенциалом так к этому относится. Можно стать великим и устроить свою личную жизнь после этого. А можно быть пофигистом и всю жизнь болтаться непонятно где.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.09.2020 16:13
    +3
    У меня же не только теннис а жизнь, некоторые факторы отвлекали,вот вам и ответ, Марта что ты несёшь на корте ты должна быть собранной и думать о тенисе
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 16:55
    +1
    SandroKing, 29.09.2020 16:44
    Чего она там понимает? За 2 с половиной года ничего такого я от нее не слышал. Она в каждом интервью повторяет что на теннисе мир не сошелся и это не главное в ее жизни. Главным очевидно был кацапский казанова который перематросил половину юниорского женского рейтинга. Сейчас очевидно примерно такой же.
    Личная жизнь на то и личная, чтобы туда никто своими комментариями не лез.
    Поживем-увидим. Я болею за Марту с Юниорского АО, где она выиграла. Пока ни разу не пожалел, что болею и слежу за ее выступлениями. Она искренне любит Украину, добрая, искренняя и позитивная личность.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 16:32
    +1
    Persian, 29.09.2020 16:08
    "Ничего, это же не последний турнир в моей жизни"
    Так можно о любом турнире сказать и все время баранки получать. Ветер в голове гуляет у Марты.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 29.09.2020 16:24
    +1
    с таким подходом - лучше заканчивать с теннисом и заниматься всем остальным, что там в голове
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 29.09.2020 16:19
    +1
    Нічого, буває. З усіма буває. Он куди більш досвідчена Младенович на центральному корті на очах власної публіки тільки що віддала шість геймів поспіль. Добре, що це був лише перший сет
    Ссылка
    Illya Mandebura
    online
      Illya Mandebura, 29.09.2020 17:21
    0
    Як же я люблю чєловєков , які після ЮСО боготворили Марту , а тепер лайном поливають
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.09.2020 16:44
    0
    alefteev77, 29.09.2020 16:37
    А вообще Марта все сама прекрасно понимает. Это главное, что она понимает причины поражений. Значит есть шансы, что будут сделать правильные организационные и подготовительные выводы.
    Чего она там понимает? За 2 с половиной года ничего такого я от нее не слышал. Она в каждом интервью повторяет что на теннисе мир не сошелся и это не главное в ее жизни. Главным очевидно был кацапский казанова который перематросил половину юниорского женского рейтинга. Сейчас очевидно примерно такой же.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2020 16:39
    0
    Відмазки в Марті м'яко кажучи не дуже
    Може краще було щось стандартне відповісти, а не так, що на умі, те й на язиці?
    Ссылка
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