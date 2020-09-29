КОСТЮК: «Ничего, это же не последний турнир в моей жизни. Я позитивная»

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) высказалась о своем поражении от японки Нао Хибино в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Матч с Нао Хибино был достаточно быстрый, у меня был похожий в Австралии в этом году против Натальи Вихлянцевой. Какой-то анализ я сейчас сделать не могу, хотя с мамой уже разговаривала много, только если конкретно что-то анализировать.

Если бы меня поставили играть в воскресенье, то, наверное, счет был бы другой. Эти три дня условия были сложными, мы тренировались то в зале, то с дождем, то с ветром. Нам давали только час времени. Я реально растеряла все, что было, за эти дни. Не могу сказать, что я плохо играла или все было ужасно. Здесь с каждым днем я играла все хуже и хуже, начиная с того момента, как я приехала.

Хибино меня ни чем не удивила, но она играет на уровень выше теннисисток в квалификации. Я не была суперготова и настолько была в своих мыслях, что я забыла, что на той стороне тоже есть живой человек. Она играла ровно, а я играла неправильно. В первом сете я сильно боролась. При 4-5 мне немного не повезло. Хибино реально хорошо играла, а мне на важных розыгрышах не везло: то ошибка, то она хорошо сыграла, то судья… Реально, не мой день сегодня.

Свое выступление на турнире в целом я оцениваю, неплохо, с учетом того, что было много личных обстоятельств, было все не так спокойно, как на US Open. Дело не только в организационных вопросах, у меня же не только теннис - это моя жизнь. Были обстоятельства, которые очень сильно мешали. Когда играешь Большой Шлем, то все должно быть четко и под контролем, а у меня так не получилось. Ничего, это же не последний турнир в моей жизни, я позитивная (смеется). С квалификации начинать в разы тяжелее, чем с основы, это три дополнительных матча. Мои поединки в квалификации вроде бы как были легкие, но то, что мне нужно было возвращаться в игру после проигранного сета и перебороть себя – это забрало много сил.

В Париже я еще сыграю в паре с Александрой Саснович. Мама общалась с её папой еще в Праге, потом мы вместе были на US Open, где у нас с Сашей завязалось общение. И вот, сижу я в Киеве и мне ни с того, ни с сего приходит от нее сообщение, мол, никто ли мне не предлагал играть пару. Я думала, что у нас нет шансов попасть по рейтингу в список участниц, а потом увидела в предварительной заявке, что мы спокойно попадаем», - сказала Костюк.