Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущану не позавидуешь»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями о поражении украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«Вертикальные передачи французов проходят наши редуты, как нож масло...
Первый тайм оголил важную проблему сборной — выход из обороны из-под прессинга. Счет меня, в принципе, не так напрягает.
Бущану не позавидуешь», — написал Левченко.
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Источник — Twitter
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