Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущану не позавидуешь»

Специалист прокомментировал разгром сборной Украины от Франции (1:7)

  • 08.10.2020 04:31
  • 586 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущану не позавидуешь»
© Instagram. Евгений Левченко

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями о поражении украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Вертикальные передачи французов проходят наши редуты, как нож масло...

Первый тайм оголил важную проблему сборной — выход из обороны из-под прессинга. Счет меня, в принципе, не так напрягает.

Бущану не позавидуешь», — написал Левченко.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.10.2020 04:51
    0
    Некада! Свадьбы, фотосессии, твиттер, инстаграм. Какой выход из обороны из-под прессинга? Мы уже на Евро.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.10.2020 04:51
    0
    Некада! Свадьбы, фотосессии, твиттер, инстаграм. Какой выход из обороны из-под прессинга? Мы уже на Евро.
    Ссылка
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