Французские СМИ: «Разгулялись. Франция легко обыграла слабую Украину»

Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Франции (1:7) в выездном товарищеском матче. Французские СМИ поделились впечатлениями о поединке.

«Синие» разгулялись против Украины, Жиру обогнал Платини», — говорится в заголовке L'Équipe.

«Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом, ничуть не похожий на поединок отбора на ЧМ-2014 (тогда дома Украина обыграла Францию 2:0, но в гостях уступила 0:3 и не смогла выйти в финальный этап турнира — прим. ред.), но эта игра Франция — Украина (7:1) запомнится. Особенно выступлением Оливье Жиру, который превзошел достижение Мишеля Платини, забившего 41 гол за сборную Франции (после этого матча на счету Жиру 42 забитых мяча в составе «трехцветных» — прим. ред.)», — пишет о матче L'Équipe.

«Легка прогулка для «синих», — гласит заголовок знаменитого издания France Football.

«В первом из трех матчей октября сборная Франции без труда разгромила Украину со счетом 7:1! 17-летний Эдуарду Камавинга забил свой первый гол в составе «синих», Оливье Жиру отметился дублем, который позволил ему обогнать Мишеля Платини в списке бомбардиров сборной Франции.

Прежде чем отправиться на два матча Лиги наций против Португалии и Хорватии, сборная Франции легко обыграла слабую Украину. Подопечные Дидье Дешама серьезно упростили себе задачу, забив четыре мяча в первом тайме.

Матч сложился очень легко для «синих». Многие скажут, что чересчур легко. Оливье Жиру вошел в историю футбола своей страны. Дубль нападающего «Челси» позволил ему обогнать Мишеля Платини с 42-мя мячами в активе и стать вторым по результативности бомбардиром в истории сборной Франции. Как бы под Тьерри Анри не зашатался трон (в активе Анри 51 гол за сборную Франции — прим. ред.)…

Неудачник: Зубков.

Не только Александр Зубков провел неудачный матч, но нападающий «Ференцвароша» явно начал поединок не с той ноги. Именно с его неудачной передачи началась голевая атака французов в первые 15 минут игры. Павару не приходилось сильно стараться, чтобы контролировать этого игрока. У Зубкова была прекрасная возможность сделать счет 4:2, но мяч после его удара попал в штангу», — рассказывает о матче France Football.

«Ультра-эффективные «синие» сразили Украину в товарищеском матче», — говорит читателям Football 365.

«Перед возвращением в Лигу наций сборная Франции легко обыграла Украину в товарищеском матче (7:1). Очень хороший поединок для придания команде уверенности. Матч ничего не решал, но демонстрация силы, которую показала Франция против Украины, получилась особенно эффективной. Итоговый счет 7:1 иллюстрирует, что Франция серьезно подошла к игре против команды Андрея Шевченко.

Понесшие серьезные потери из-за коронавируса, украинцы не могли надеяться на многое в этот вечер. Испытание украинцев началось на 9-й минуте, когда Камавинга добил мяч, отраженный Бущаном после выстрела Жиру, в ворота. Одаренность этого 17-летнего вундеркинда предвещают светлое будущее французского футбола.

34-летний Жиру уже не олицетворяет будущее. Но его настоящее и его прошлое также заслуживают похвалы. Нападающий «Челси» воспользовался благоприятной ситуацией, чтобы наилучшим образом отметить свой сотый матч за сборную Франции. Вдохновленный, он выстрелил дублем, что позволило ему стать вторым после Тьерри Анри в рейтинге лучших бомбардиров «синих».

На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу сборной Франции, что предвещало тяжелое поражение для Украины. Но перерыв пошел на пользу Ярмоленко и его партнерам. Цыганков забил на 53-й минуте, Зубков на 55-й попал в штангу. Но это все, на что сборная Украины могла надеяться при очень несбалансированной игре. В последние полчаса французская команда вернула себе лидерство, забив еще три мяча.

Этот поединок Франция — Украина не будет таким запоминающимся, как предыдущий, но он принес столько же удовлетворения», — считает Football 365.

В целом, французские СМИ признают, что сборная Украины потеряла слишком много важных игроков перед матчем и не могла рассчитывать на благополучный исход. Особенно французы хвалят опытного Оливье Жиру, сделавшего дубль, немало комплиментов досталось и 17-летнему Камавинге, забившему первый гол в поединке.

В материале использованы фото УАФ.