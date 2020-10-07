Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, что 45-летний член тренерского штаба «сине-желтых» Александр Шовковский может вновь сыграть за национальную команду.

«Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь. А вообще, очень странная ситуация», — написал Левченко.

Из-за коронавируса перед товарищеским поединком с Францией в распоряжении главного тренера сборной Украины Андреем Шевченко остался только 26-летний вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Шовковский был включен в заявку на матч в качестве подстраховки.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.