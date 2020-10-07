Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь»

Легендарный вратарь может вновь сыграть за сборную Украины

  • 07.10.2020 14:55
  • 1117 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь»
© Twitter. Евгений Левченко

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, что 45-летний член тренерского штаба «сине-желтых» Александр Шовковский может вновь сыграть за национальную команду.

«Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь. А вообще, очень странная ситуация», — написал Левченко.

Из-за коронавируса перед товарищеским поединком с Францией в распоряжении главного тренера сборной Украины Андреем Шевченко остался только 26-летний вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Шовковский был включен в заявку на матч в качестве подстраховки.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 15:04
    +3
    Надеюсь СаШо в форме. Хотелось бы посмотреть хоть немного на легенду украинского футбола.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 15:04
    +3
    Надеюсь СаШо в форме. Хотелось бы посмотреть хоть немного на легенду украинского футбола.
    Ссылка
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