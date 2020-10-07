Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Франция – Украина

Судить товарищеский поединок Франция – Украина будет бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.
На линиях ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс. Четвертый судья – Александрс Голубевс.
Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.
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Источник — zbirna.com
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