Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Франция – Украина

Судить товарищеский поединок Франция – Украина будет бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.



На линиях ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс. Четвертый судья – Александрс Голубевс.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.