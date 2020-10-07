Директор Александрии: «Коронавирус подтвержден у шести игроков»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с зараженными коронавирусом футболистами.

«Мы сейчас ждем результаты тестов, потому что еще не все пришли. Когда были получены позитивные результаты тестирования некоторых игроков, мы сразу же оповестили все необходимые службы. Команда была распущена после игры с «Олимпиком».

Все на самоизоляции и проходят тесты. На данный момент подтвержден коронавирус у шести игроков», - сказал Китаев.

Точно известно, что среди заболевших есть вратарь Юрий Панькив, чей тест подтвердили в сборной Украины.