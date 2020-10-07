Отказал Фонсеке. Стало известно, почему Бернард не перешел в Рому

Итальянская «Рома» в последний день работы трансферного окна не сумела договориться с «Эвертоном» о переходе атакующего полузащитника Бернарда.
Бразилец, который прекрасно известен главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке по совместной работе в «Шахтере», буквально в последний момент отказался от переговоров.
Дело в том, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заверил Бернарда, что тот, несмотря на ряд громких трансферов клуба, остается ценным игроком первой команды.
Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о желании «Эвертона» продать Бернарда.
Источник — Liverpool Echo
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