Отказал Фонсеке. Стало известно, почему Бернард не перешел в Рому

Итальянская «Рома» в последний день работы трансферного окна не сумела договориться с «Эвертоном» о переходе атакующего полузащитника Бернарда.

Бразилец, который прекрасно известен главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке по совместной работе в «Шахтере», буквально в последний момент отказался от переговоров.

Дело в том, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заверил Бернарда, что тот, несмотря на ряд громких трансферов клуба, остается ценным игроком первой команды.

Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о желании «Эвертона» продать Бернарда.