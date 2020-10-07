Отказал Фонсеке. Стало известно, почему Бернард не перешел в Рому

Бразильца заверили, что он является ценным футболистом для «Эвертона»

  • 07.10.2020 10:07
  • 2031 просмотр
  • 3 комментария
Отказал Фонсеке. Стало известно, почему Бернард не перешел в Рому
© Instagram. Бернард

Итальянская «Рома» в последний день работы трансферного окна не сумела договориться с «Эвертоном» о переходе атакующего полузащитника Бернарда.

Бразилец, который прекрасно известен главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке по совместной работе в «Шахтере», буквально в последний момент отказался от переговоров.

Дело в том, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заверил Бернарда, что тот, несмотря на ряд громких трансферов клуба, остается ценным игроком первой команды.

Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о желании «Эвертона» продать Бернарда.

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Источник — Liverpool Echo

(14 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 07.10.2020 10:59
    0
    Бернард один из ведущих футболистов Эвертона и менять чемпионат Англии на итальянский такое себе удовольствие, плюс существует ещё трансферная стоимость и не факт , что клубы договорились, а так же уровень зарплаты футболиста.
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 07.10.2020 10:39
    +1
    zac1310, 07.10.2020 10:30
    ну и дурак не благодарный! не сильно люблю Фонсеку, но Бернард обязан ему всем! При Мирче он до конца срока сидел бы на лавке, а щас пылился бы где-то в заштатных клубах Бразилии
    а туфли Фонсеке он в благодарность чистить не дрлжен？
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.10.2020 10:30
    -3
    ну и дурак не благодарный! не сильно люблю Фонсеку, но Бернард обязан ему всем! При Мирче он до конца срока сидел бы на лавке, а щас пылился бы где-то в заштатных клубах Бразилии
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.10.2020 10:39
    +1
    zac1310, 07.10.2020 10:30
    ну и дурак не благодарный! не сильно люблю Фонсеку, но Бернард обязан ему всем! При Мирче он до конца срока сидел бы на лавке, а щас пылился бы где-то в заштатных клубах Бразилии
    а туфли Фонсеке он в благодарность чистить не дрлжен？
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 07.10.2020 10:59
    0
    Бернард один из ведущих футболистов Эвертона и менять чемпионат Англии на итальянский такое себе удовольствие, плюс существует ещё трансферная стоимость и не факт , что клубы договорились, а так же уровень зарплаты футболиста.
    Ссылка
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