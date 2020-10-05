Фонсека хочет воссоединиться в Роме с экс-хавбеком Шахтера

За Бернарда «волки» готовы заплатить «Эвертону» 7 миллионов евро

  • 05.10.2020 21:30
  • 2611 просмотров
  • 1 комментарий
Фонсека хочет воссоединиться в Роме с экс-хавбеком Шахтера
© laroma24.it

Итальянская «Рома» в последние часы работы трансферного окна попытается договориться с «Эвертоном» о переходе 28-летнего вингера Бернарда.

Бразильца лично хочет видеть среди своих подопечных наставник «волков» Паулу Фонсека, который ранее успел поработать вместе с Бернардом в «Шахтере».

«Рома» хочет подписать Бернарда на полноправной основе, и уже предложила «Эвертону» 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» выставил на трансфер Бернарда, так как наставник «ирисок» Карло Анчелотти не видел перспектив у бразильца после ряда звездных подписаний клуба в текущее окно.

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Источник — LaRoma24.it

(9 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.10.2020 21:57
    0
    а Луческу не хочет с ним воссоединиться?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.10.2020 21:57
    0
    а Луческу не хочет с ним воссоединиться?
    Ссылка
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