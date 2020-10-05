Фонсека хочет воссоединиться в Роме с экс-хавбеком Шахтера

Итальянская «Рома» в последние часы работы трансферного окна попытается договориться с «Эвертоном» о переходе 28-летнего вингера Бернарда.

Бразильца лично хочет видеть среди своих подопечных наставник «волков» Паулу Фонсека, который ранее успел поработать вместе с Бернардом в «Шахтере».

«Рома» хочет подписать Бернарда на полноправной основе, и уже предложила «Эвертону» 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» выставил на трансфер Бернарда, так как наставник «ирисок» Карло Анчелотти не видел перспектив у бразильца после ряда звездных подписаний клуба в текущее окно.