Фонсека хочет воссоединиться в Роме с экс-хавбеком Шахтера

Итальянская «Рома» в последние часы работы трансферного окна попытается договориться с «Эвертоном» о переходе 28-летнего вингера Бернарда.
Бразильца лично хочет видеть среди своих подопечных наставник «волков» Паулу Фонсека, который ранее успел поработать вместе с Бернардом в «Шахтере».
«Рома» хочет подписать Бернарда на полноправной основе, и уже предложила «Эвертону» 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» выставил на трансфер Бернарда, так как наставник «ирисок» Карло Анчелотти не видел перспектив у бразильца после ряда звездных подписаний клуба в текущее окно.
Источник — LaRoma24.it
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