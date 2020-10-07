Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Украины нет шансов против Франции»

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло сделал прогноз на товарищеский матч сборных Франции и Украины.



«Думаю, что сборная Украины ничего не покажет во Франции, нечего ловить против такого соперника. Прогнозирую, что все завершится поражением в два мяча.



С одной стороны, это хороший матч, но с другой - полностью нарушена конструкция игры. Я за эксперименты, но не верю, что встреча завершится с положительным итогом. Даже ничья для команды Шевченко во Франции будет успехом.



Сборная Франции обладает квалифицированным подбором исполнителей. Даже перечислять игроков не стоит.



Возможно, сборная Украины сможет на эмоциях оказывать определенное сопротивление. Предполагаю, что украинцы будут защищаться в среднем блоке и пытаться контратаковать. Другой вопрос, как это удастся. Даже трудно предсказать, какой состав выйдет в среду.



По-футбольному у Украины нет шансов против Франции так же, как это было против Испании. Поэтому по-футбольному моя ставка - победа Франции с форой (-1,5)», - сказал Заховайло.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.