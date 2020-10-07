Франция – Украина. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором национальная сборная Франции примет Украину.

Букмекеры отдают намного больше шансов хозяевам. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.22, на ничью - 6.7, поражение оценено в 15.0.

Предполагается, что матч будет высокой результативности, но только со стороны хозяев. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.6. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.2, ТМ3.0 – 1.72.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.