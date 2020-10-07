Франция – Украина. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко

Успех украинцев в этом матче станет большой неожиданностью

  • 07.10.2020 09:30
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Франция – Украина. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко
© УАФ

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором национальная сборная Франции примет Украину.

Букмекеры отдают намного больше шансов хозяевам. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.22, на ничью - 6.7, поражение оценено в 15.0.

Предполагается, что матч будет высокой результативности, но только со стороны хозяев. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.6. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.2, ТМ3.0 – 1.72.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.

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Источник — Sport.ua

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