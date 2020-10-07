Артем ФРАНКОВ: «В чем проблема заявить Шовковского? Выглядит он прекрасно»

Известный украинский журналист Артем Франков поделился мнением о возможном возвращении 45-летнего члена тренерского штаба сборной Украины Александра Шовковского на поле.

«Матч Франция - Украина не состоится лишь в том случае, если после очередной сдачи ПЦР тестов в рядах нашей команды останется менее 13 игроков и менее одного вратаря. Хотя в чем проблема заявить Шовковского хотя бы в запас? Выглядит он прекрасно!

На матче будет тысяча зрителей. По нынешним временам - ажиотаж.

Вот что дальше, как и куда везти Лунина, Панькива и шеф-повара Тошича... Дай Бог, чтоб сегодня без дополнительных неприятностей обошлось!», - написал Франков.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.