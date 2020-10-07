Артем ФРАНКОВ: «В чем проблема заявить Шовковского? Выглядит он прекрасно»

Журналист поддерживает идею, чтобы 45-летний вратарь мог сыграть в матче с Францией

  • 07.10.2020 09:21
  • 1496 просмотров
  • 8 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «В чем проблема заявить Шовковского? Выглядит он прекрасно»
© Sport.ua. Артем Франков

Известный украинский журналист Артем Франков поделился мнением о возможном возвращении 45-летнего члена тренерского штаба сборной Украины Александра Шовковского на поле.

«Матч Франция - Украина не состоится лишь в том случае, если после очередной сдачи ПЦР тестов в рядах нашей команды останется менее 13 игроков и менее одного вратаря. Хотя в чем проблема заявить Шовковского хотя бы в запас? Выглядит он прекрасно!

На матче будет тысяча зрителей. По нынешним временам - ажиотаж.

Вот что дальше, как и куда везти Лунина, Панькива и шеф-повара Тошича... Дай Бог, чтоб сегодня без дополнительных неприятностей обошлось!», - написал Франков.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 07.10.2020 09:55
    0
    Дядя Тёма! Это не гандбол и не хоккей .
    Тут мало стоять в рамке. Надо ещё бегать и прыгать.
    Ссылка
    waw
      waw, 07.10.2020 09:55
    0
    гравців вистачає,але ніхто не дивиться далі шахтара і динамо,викликали 36-річного паньківа на заміну 36-річному п"ятову,ще є супер-пупер коноплянка,пішки ходить або стоїть,ярмоленко,ніколи не грає у клубі,а де молодь ? схоже, шева вирішив дотягнути до євро не з кращими,а з тими до кого звик і плювати,що 90 % з них явно не тягне... потрібен чеський варіант - нова збірна з чистого аркуша,а для цих - мука виходити на поле,а нам - на то дивитися
    Ссылка
    Dozor
      Dozor, 07.10.2020 09:53
    -1
    Блохина и Леоненко тоже можно дозаявить, хуже уж точно не будет) вопрос с нападающими будет закрыт до самого Евро
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 07.10.2020 09:46
    0
    unforgiven Den, 07.10.2020 09:36
    Дебильная логика...а в чём проблема заявить самого Франкова?Ну всё равно ж проиграем.
    Оно ж больное.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 07.10.2020 09:36
    +1
    Дебильная логика...а в чём проблема заявить самого Франкова?Ну всё равно ж проиграем.
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 07.10.2020 09:31
    +3
    Хороших вратарей у нас достаточно в УПЛ
    Ссылка
    Александр Френкель
      Александр Френкель, 07.10.2020 09:29
    +2
    Франкова можно еще заявить как главного футбольного эксперта
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.10.2020 09:24
    +2
    Убейся, суслик очкастый.
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 07.10.2020 09:31
    +3
    Хороших вратарей у нас достаточно в УПЛ
    Ссылка
    Александр Френкель
      Александр Френкель, 07.10.2020 09:29
    +2
    Франкова можно еще заявить как главного футбольного эксперта
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.10.2020 09:24
    +2
    Убейся, суслик очкастый.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 07.10.2020 09:36
    +1
    Дебильная логика...а в чём проблема заявить самого Франкова?Ну всё равно ж проиграем.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 07.10.2020 09:55
    0
    Дядя Тёма! Это не гандбол и не хоккей .
    Тут мало стоять в рамке. Надо ещё бегать и прыгать.
    Ссылка
    waw
      waw, 07.10.2020 09:55
    0
    гравців вистачає,але ніхто не дивиться далі шахтара і динамо,викликали 36-річного паньківа на заміну 36-річному п"ятову,ще є супер-пупер коноплянка,пішки ходить або стоїть,ярмоленко,ніколи не грає у клубі,а де молодь ? схоже, шева вирішив дотягнути до євро не з кращими,а з тими до кого звик і плювати,що 90 % з них явно не тягне... потрібен чеський варіант - нова збірна з чистого аркуша,а для цих - мука виходити на поле,а нам - на то дивитися
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 07.10.2020 09:46
    0
    unforgiven Den, 07.10.2020 09:36
    Дебильная логика...а в чём проблема заявить самого Франкова?Ну всё равно ж проиграем.
    Оно ж больное.
    Ссылка
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