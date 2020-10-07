Авангард – Николаев – 0:1. Победный пенальти. Видео гола и обзор матча

В матче 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Авангард» проиграл «Николаеву».
Смотрите видео гола и обзор матча «Авангард» – «Николаев» – 0:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Николаев).
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Источник — YouTube
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