Авангард – Николаев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 6 октября, состоится матч 5-го тура украинской Первой лиги, в котором краматорский «Авангард» будет принимать «Николаев».
Поединок пройдет в Краматорске на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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Источник — ФК Авангард Краматорск
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