МУНТЯН: «Суперкубок Европы тяжелый был, еле вдвоем-втроем несли»

6 октября исполняется ровно 45 лет со дня победы «Динамо» над «Баварией»

  • 06.10.2020 21:59
  • 634 просмотра
  • 10 комментариев
МУНТЯН: «Суперкубок Европы тяжелый был, еле вдвоем-втроем несли»
© ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» Владимир Мунтян, участник матча за Суперкубок Европы 1975 в Киеве поделился воспоминаниями об этом историческом поединке. 6 октября исполняется ровно 45 лет со дня легендарной победы «Динамо» над «Баварией» и завоевания клубом престижного евротрофея.

– Владимир Федорович, с какими ожиданиями летели на первый матч с Баварией в Мюнхен, получив травму в Ереване?

– После игры игры с Араратом у нас была целая компания побитых – травмированных, и я в их числе. Летели в Мюнхен с ожиданием, что игра будет тяжелой, ведь соперник грозный. Когда прилетели, в аэропорту нас встречал Валерий Васильевич. И когда ему доложили, что у нас было четыре или пять травмированных, он нам в шутку сказал: Зачем вы тогда прилетели?! Давайте собираться обратно! Но на следующий день на предыгровой тренировке было не до шуток – на поле вышло человек восемь или девять...

– При таких раскладах на победу в первом же матче, наверное, рассчитывали? 

– На тот период мы были на подъеме, ведь мы выиграли Кубок Кубков. Конечно, мы осознавали, кто наш соперник, но знали и с чем его едят. У нас был внутренний подъем, уверенность в себе. Не какое-то там зазнайство, но команда была на эмоциональном подъеме. 

– Наблюдая первый матч со стороны, вы для себя уже отмечали какие-то моменты, слабые стороны в игре Баварии?

– Да не до этого было, больше переживали за то, что происходит на футбольном поле. Горели желанием выйти и помочь команде. Сидеть травмированным на скамейке и смотреть на игру – это худшее, что может быть для футболиста. Выйти на поле и сыграть намного легче, чем сидеть и со стороны наблюдать. Особенно когда ты травмированный. 

– Насколько волнительным был для вас выход на поле в ответной игре в Киеве? Ажиотаж вокруг матча скорее мотивировал или оказывал некое психологическое давление?

– Да что вы, этот ажиотаж вокруг команды и колоссальная поддержка болельщиков нам только помогали, мотивировали. Только представьте, больше ста тысяч болельщиков на трибунах! Наша команда была на подъеме. К тому же, к нам приехал не кто нибудь, а такая именитая команда, как Бавария, победитель двух последних розыгрышей Кубка чемпионов, имеющий в своем составе столько чемпионов мира. Мы были полностью мобилизованы на этот матч. 

– Билеты на стадион достать было сложно, но у футболистов была возможность получить определенную квоту. Сколько вам их досталось и кому вы помогли попасть на игру?

– Да не было никакой квоты, бесплатно достать билеты даже мы не могли, однако у нас было преимущество – возможность приобрести без очереди. Конечно, все ребята раздавали своим друзьям, тем, кто просил. 

– Перед тем как второй гол ударом со штрафного забил Олег Блохин, у мяча стояли и вы с Леонидом Буряком – признанные мастера стандартных положений. Так было задумано, что пробьет Блохин или это было спонтанное решение?

– Насколько я помню, я взял мяч в руки и должен был исполнять этот штрафной. Но когда ставил, ко мне подошел Блохин со словами: Володя, дай пробить. Я чувствую, что забью. Я уступил, и не сказал ему, что тоже чувствовал, что забью (смеется). Уже когда Олег забил, я ему сказал об этом. Конечно, тогда это уже прозвучало больше как шутка. А то, что перед ударом нас было там трое – у Лени тоже удар прекрасный, он тоже исполнял стандарты. Но до его прихода в Динамо штрафные чаще бил я. 

– Игроки не расстроились, что сразу после матча им не вручили медали в связи с потерей багажа Артемио Франки в венском аэропорту? И при каких обстоятельствах медали все-таки нашли своих героев?

– Да ничего страшного. Конечно, как говорится, дорога ложка к обеду, но главное – что не забыли. Нам вручили медали также в торжественной обстановке, перед какой-то игрой чемпионата Союза. 

– У вас эта медаль сохранилась?

– Я передал ее в какой-то музей через спорткомитет. Нас тогда агитировали, чтобы мы все такие исторические награды передавали, делали всеобщим достоянием. 

– Вы как-то говорили, что все же оставили памятный сувенир об этом матче – мяч…

– Действительно, я оставил мяч, которым играли в финале Суперкубка. Собрал на нем автографы. как игроков Баварии, так и Динамо. 

– Олег Блохин не просил у вас этот мяч? Ведь он ним забил два гола…

– Он не успел взять этот мяч, я его опередил. А даже если бы и просил – я бы не отдал (смеется). 

– Суперкубок после матча поднимали сразу три динамовца, после того как его не сумел вручить капитану президент УЕФА. Вы пробовали его поднять в одиночку? 

– Нет, конечно. Мы его еле вдвоем-втроем несли. Тяжелый был трофей. А еще тяжелее он стал, когда в него шампанское налили в раздевалке. Сколько бутылок в него поместилось – честно, не помню (смеется). 

– Говорят, что после триумфа в Суперкубке Европы у футболистов Динамо решились квартирный и транспортный вопросы…

– На самом деле, никто нам автомобили за победу не дарил. Мы их приобретали за свои деньги. Но давали разрешение на покупку машину – это было очень важно в те времена. 

– Как часто пересматривали этот матч в записи и с какими эмоциями?

– Несколько раз точно просматривал. У кого-то была запись матча, кажется у Лени Буряка. Помнится, о первой игре осталось впечатление, что Бавария много атаковала и давила на наши ворота. Но когда просматривали запись на кассете, увидели. что не было у соперника преимущества. У наших ребят, у того же Пети Слободяна были моменты неплохие. 

– Но в ответной игре одна из команд уже владела явным преимуществом – Динамо...

– В Киев Бавария приехала уже не в идеальном составе. Герд Мюллер побоялся ехать, потому что у нас в команде был на него Штирлиц – Степа Решко (смеется). Мы ему дали такое прозвище, потому что он так железно держал Мюллера, что тот не знал, что ему делать. 

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 23:14
    0
    Странно, может Володя подзабыл. По-моему они поехали в Германию после игры в Днепроетровске на Кубук. Выиграли, у Днепра, помню один гол забил Мунтян. запомнил, потому что видел динмовцев накануне игры с Днепром у гостиницы "Днепропетровск"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:54
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:31
    Гейфанни только о геях, сегодня целый день в гей-баре валялся, потом опять к себе в хутор позорный.
    Заднеприводный , так ты к форевке в канаву, или она к тебе в овраг ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 22:38
    +2
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Чмо макеевское, чем вас, недобитых сепаров, сегодня кормили оккупанты?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:31
    -4
    Гейфанни только о геях, сегодня целый день в гей-баре валялся, потом опять к себе в хутор позорный.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:29
    +2
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:24
    А гейфанни как всегда о своём, о геях.
    О геях это о тебе
    Слушай а как ты с Форевкой лобызаешься, он - в канава под Донецком , ты в овраге под Уфой , у вас любовь не расстоянии ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:24
    -5
    А гейфанни как всегда о своём, о геях.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:21
    +2
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:11
    Ты как всегда прав.
    Он как всегда лох, да и ты тоже
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:21
    +3
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Ну кто то по кубкам специалист , а кто то по раздвиганию рогатки , в люльке дальнобойщиков
    Форевка. Ты когда начнёшь музыку писать как Саша Грей , вы чем то похоже , хотя членов в тебе конечно побольше побывало
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:11
    -5
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Ты как всегда прав.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    -4
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:21
    +3
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Ну кто то по кубкам специалист , а кто то по раздвиганию рогатки , в люльке дальнобойщиков
    Форевка. Ты когда начнёшь музыку писать как Саша Грей , вы чем то похоже , хотя членов в тебе конечно побольше побывало
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 22:38
    +2
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:10
    Куевские питушары специалисты по картонным суперкубкам. На большее он не способны
    Чмо макеевское, чем вас, недобитых сепаров, сегодня кормили оккупанты?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:29
    +2
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:24
    А гейфанни как всегда о своём, о геях.
    О геях это о тебе
    Слушай а как ты с Форевкой лобызаешься, он - в канава под Донецком , ты в овраге под Уфой , у вас любовь не расстоянии ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:21
    +2
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:11
    Ты как всегда прав.
    Он как всегда лох, да и ты тоже
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 23:14
    0
    Странно, может Володя подзабыл. По-моему они поехали в Германию после игры в Днепроетровске на Кубук. Выиграли, у Днепра, помню один гол забил Мунтян. запомнил, потому что видел динмовцев накануне игры с Днепром у гостиницы "Днепропетровск"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:54
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:31
    Гейфанни только о геях, сегодня целый день в гей-баре валялся, потом опять к себе в хутор позорный.
    Заднеприводный , так ты к форевке в канаву, или она к тебе в овраг ?
    Ссылка
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