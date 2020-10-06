ВИДЕО. 45 лет назад Динамо выиграло Суперкубок УЕФА

Ровно 45 лет тому назад киевское «Динамо» завоевало Суперкубок УЕФА, победив в двух матчах действующего обладателя Кубка чемпионов, мюнхенскую «Баварию».



В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно добыли победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель «Золотого мяча - 1975» Олег Блохин.



Во втором матче Блохин оформил дубль, а «Динамо» победило со счетом 2:0.



Суперкубок Европы – 1975. Ответный матч

6 октября 1975 года. Киев. Центральный стадион. 102 000 зрителей.



«Динамо» (Киев, СССР) – «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: Блохин (40, 53)



«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.

Тренер - Валерий Лобановский.



«Бавария»: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман.

Тренер - Деттмар Крамер.



Арбитр – Доган Бабачан (Турция)