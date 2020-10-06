ВИДЕО. 45 лет назад Динамо выиграло Суперкубок УЕФА

Киевляне в двух матчах сокрушили грозную мюнхенскую «Баварию»

  • 06.10.2020 09:59
  • 1176 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. 45 лет назад Динамо выиграло Суперкубок УЕФА
© ФК Динамо Киев

Ровно 45 лет тому назад киевское «Динамо» завоевало Суперкубок УЕФА, победив в двух матчах действующего обладателя Кубка чемпионов, мюнхенскую «Баварию».
 
В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно добыли победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель «Золотого мяча - 1975» Олег Блохин.
 
Во втором матче Блохин оформил дубль, а «Динамо» победило со счетом 2:0. 
 
Суперкубок Европы – 1975. Ответный матч
6 октября 1975 года. Киев. Центральный стадион. 102 000 зрителей.
 
«Динамо» (Киев, СССР) – «Бавария» (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)
Голы: Блохин (40, 53)
 
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.
Тренер - Валерий Лобановский.
 
«Бавария»: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман.
Тренер - Деттмар Крамер.
 
Арбитр – Доган Бабачан (Турция)

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.10.2020 10:41
    +1
    Самые светлые мгновения в истории нашего футбола!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 10:18
    +2
    Чтобы добиваться результата никакие легионеры не нужны. Достаточно хорошего тренера.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 06.10.2020 10:05
    +2
    Скоро 50!!!!! Будем гулять
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 10:18
    +2
    Чтобы добиваться результата никакие легионеры не нужны. Достаточно хорошего тренера.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 06.10.2020 10:05
    +2
    Скоро 50!!!!! Будем гулять
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.10.2020 10:41
    +1
    Самые светлые мгновения в истории нашего футбола!
    Ссылка
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