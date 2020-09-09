ВИДЕО. 45 лет назад Блохин забил феноменальный гол Баварии

Один из самых ярких моментов в истории «Динамо»

  • 09.09.2020 09:45
  • 1371 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 45 лет назад Блохин забил феноменальный гол Баварии
© ФК Динамо Киев

9 сентября 1975 года  в первом матче за Суперкубок Европы «Динамо» на выезде одолело «Баварию» (1:0).

Исход поединка решил единственный мяч, забитый Олегом Блохиным.

«Этот удар называли и чудо-голом, и голом века. А в конце сезона он помог Блохину опередить Беккенбауэра в голосовании за обладателя «Золотого мяча» от France Football. Приняв мяч на своей половине поля на 67-й минуте, динамовский форвард совершил самостоятельный рейд к воротам «Баварии», обыграв по пути четырех защитников и вратаря соперников. С точным ударом в дальний угол Майер справиться не смог - 0:1», – так описывает взятие ворот официальный сайт киевского «Динамо».

Отметим, что в ответной встрече Блохин забил еще два гола и киевляне праздновали победу с общим счетом 3:0.

Гол Блохина

Обзор матча

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.09.2020 10:31
    +2
    мда...были времена....
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.09.2020 10:31
    +2
    мда...были времена....
    Ссылка
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