ВИДЕО. 45 лет назад Блохин забил феноменальный гол Баварии

9 сентября 1975 года в первом матче за Суперкубок Европы «Динамо» на выезде одолело «Баварию» (1:0).

Исход поединка решил единственный мяч, забитый Олегом Блохиным.

«Этот удар называли и чудо-голом, и голом века. А в конце сезона он помог Блохину опередить Беккенбауэра в голосовании за обладателя «Золотого мяча» от France Football. Приняв мяч на своей половине поля на 67-й минуте, динамовский форвард совершил самостоятельный рейд к воротам «Баварии», обыграв по пути четырех защитников и вратаря соперников. С точным ударом в дальний угол Майер справиться не смог - 0:1», – так описывает взятие ворот официальный сайт киевского «Динамо».

Отметим, что в ответной встрече Блохин забил еще два гола и киевляне праздновали победу с общим счетом 3:0.

Гол Блохина

Обзор матча