Трансфер Белуце задерживается. Суркис не хочет платить комиссионные агентам

Трансфер румынского полузащитника Тудора Белуце в киевское «Динамо» задерживается и находится под угрозой срыва.

6 октября около 19:00 пресс-служба «Динамо» официально сообщила о подписании игрока, но спустя несколько минут неожиданно удалила новость о трансфере с официального сайта и своих аккаунтов в соцсетях.

Ситуацию прояснил журналист Игорь Бурбас: «Трансфер Белуце задерживается или под угрозой срыва (читайте как вам заблагорассудится) из-за комиссионных агентов. Их президент «Динамо» считает завышенными и поэтому отказывается платить. Также рассматривался вариант с трансфером форварда из Бразилии. Но раньше января, похоже, он не доедет».

Планируется, 21-летний Белуце, права на которого принадлежат «Брайтону», будет выступать в Киеве до лета 2021 года.