Трансфер Белуце задерживается. Суркис не хочет платить комиссионные агентам

Пресс-служба киевлян удалила новость о трансфере с официального сайта клуба

  • 06.10.2020 19:45
  • 3452 просмотра
  • 12 комментариев
Трансфер Белуце задерживается. Суркис не хочет платить комиссионные агентам
© Twitter. Тудор Белуце

Трансфер румынского полузащитника Тудора Белуце в киевское «Динамо» задерживается и находится под угрозой срыва.

6 октября около 19:00 пресс-служба «Динамо» официально сообщила о подписании игрока, но спустя несколько минут неожиданно удалила новость о трансфере с официального сайта и своих аккаунтов в соцсетях.

Ситуацию прояснил журналист Игорь Бурбас: «Трансфер Белуце задерживается или под угрозой срыва (читайте как вам заблагорассудится) из-за комиссионных агентов. Их президент «Динамо» считает завышенными и поэтому отказывается платить. Также рассматривался вариант с трансфером форварда из Бразилии. Но раньше января, похоже, он не доедет».

Планируется, 21-летний Белуце, права на которого принадлежат «Брайтону», будет выступать в Киеве до лета 2021 года.

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Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 06.10.2020 20:17
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:58
    Да Динамо нет денег выборы на носу, пора Ахметов тебе подкинуть денег суркису в обмен на базу в конче заспе !
    Та сгинь ты уже!! Просто задолбал!! Иди обсуждай своих патриотов из Шахтёра, которые всегда готовы помочь сборной Украины!
    Ссылка
    Senator
      Senator, 06.10.2020 20:17
    0
    Barsa_che, 06.10.2020 20:10
    Вопрос здесь в следующем. При всем уважении к Луческу, не может он прыгнуть выше головы. То что Луческу вывел Динамо в Лигу Чемпионов и заработал немалые деньги, это уже успех и потолок на сегодняшний день. Если бы попалась послабее группа, тогда можно было бы попробовать и усилиться, а так какой смысл? Третье место Динамо займет и без усиления, выше нет, это только Леоненко может обыгрывать Барселону. Так какой смысл спешить усиливаться? Это нужно делать не спеша. Конечно можно пофантазировать, что Динамо выйдет из группы, но необходимо реально смотреть на вещи, здесь главное не проигрывать Барселоне и Ювентусу с крупным счетом, а Ференцварош обязаны обыгрывать и выходить в лигу Европы.
    Я с тобой согласен. Но есть ещё ЧУ, где придется тоже побороться...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 06.10.2020 20:10
    -1
    Вопрос здесь в следующем. При всем уважении к Луческу, не может он прыгнуть выше головы. То что Луческу вывел Динамо в Лигу Чемпионов и заработал немалые деньги, это уже успех и потолок на сегодняшний день. Если бы попалась послабее группа, тогда можно было бы попробовать и усилиться, а так какой смысл? Третье место Динамо займет и без усиления, выше нет, это только Леоненко может обыгрывать Барселону. Так какой смысл спешить усиливаться? Это нужно делать не спеша. Конечно можно пофантазировать, что Динамо выйдет из группы, но необходимо реально смотреть на вещи, здесь главное не проигрывать Барселоне и Ювентусу с крупным счетом, а Ференцварош обязаны обыгрывать и выходить в лигу Европы.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 20:09
    +2
    Maks7777, 06.10.2020 19:58
    Да Динамо нет денег выборы на носу, пора Ахметов тебе подкинуть денег суркису в обмен на базу в конче заспе !
    Где санитары , собака снова от кровати отвязалась
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 06.10.2020 20:09
    0
    Накуй он нужен
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:07
    +2
    Ситуацию прояснил журналист Игорь Бурбас
    короче ОБС
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:58
    -4
    Да Динамо нет денег выборы на носу, пора Ахметов тебе подкинуть денег суркису в обмен на базу в конче заспе !
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 19:56
    0
    Цирк)))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:55
    +1
    maxno, 06.10.2020 19:52
    Игорь Бурбас крутой фэйкомёт вечно бред несёт
    Бред или нет но с офф сайта новость про трансфер пропала!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 06.10.2020 19:54
    -1
    Донбасский фуфломет в своем репертуаре И можно это шлендру донбасскую не называть журналистом. Это геббельсовщина.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.10.2020 19:54
    0
    хаха...одного уже "неуспели", второй на очереди....Суркис в своем репертуаре ))) Луческу скоро поймет и свалит
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 19:52
    0
    Игорь Бурбас крутой фэйкомёт вечно бред несёт
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 20:09
    +2
    Maks7777, 06.10.2020 19:58
    Да Динамо нет денег выборы на носу, пора Ахметов тебе подкинуть денег суркису в обмен на базу в конче заспе !
    Где санитары , собака снова от кровати отвязалась
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:07
    +2
    Ситуацию прояснил журналист Игорь Бурбас
    короче ОБС
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 06.10.2020 20:17
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:58
    Да Динамо нет денег выборы на носу, пора Ахметов тебе подкинуть денег суркису в обмен на базу в конче заспе !
    Та сгинь ты уже!! Просто задолбал!! Иди обсуждай своих патриотов из Шахтёра, которые всегда готовы помочь сборной Украины!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:55
    +1
    maxno, 06.10.2020 19:52
    Игорь Бурбас крутой фэйкомёт вечно бред несёт
    Бред или нет но с офф сайта новость про трансфер пропала!
    Ссылка
    Senator
      Senator, 06.10.2020 20:17
    0
    Barsa_che, 06.10.2020 20:10
    Вопрос здесь в следующем. При всем уважении к Луческу, не может он прыгнуть выше головы. То что Луческу вывел Динамо в Лигу Чемпионов и заработал немалые деньги, это уже успех и потолок на сегодняшний день. Если бы попалась послабее группа, тогда можно было бы попробовать и усилиться, а так какой смысл? Третье место Динамо займет и без усиления, выше нет, это только Леоненко может обыгрывать Барселону. Так какой смысл спешить усиливаться? Это нужно делать не спеша. Конечно можно пофантазировать, что Динамо выйдет из группы, но необходимо реально смотреть на вещи, здесь главное не проигрывать Барселоне и Ювентусу с крупным счетом, а Ференцварош обязаны обыгрывать и выходить в лигу Европы.
    Я с тобой согласен. Но есть ещё ЧУ, где придется тоже побороться...
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 06.10.2020 20:09
    0
    Накуй он нужен
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 19:56
    0
    Цирк)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.10.2020 19:54
    0
    хаха...одного уже "неуспели", второй на очереди....Суркис в своем репертуаре ))) Луческу скоро поймет и свалит
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 19:52
    0
    Игорь Бурбас крутой фэйкомёт вечно бред несёт
    Ссылка
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