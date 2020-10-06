Юрий САПРОНОВ: «Все были уверены, что Свитолина будет в финале»

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос проиграла аргентинке Наде Подороске. Бывший спонсор Свитолиной Юрий Сапронов разочарован таким результатом:

«У меня нет оправданий. Есть огромное разочарование очередной несбывшейся надежде. Я страшно злой, подавлен, размазан и разочарован. Элина играла плохо. Очень плохо.

Я понимаю давление, когда в сетке не осталось фаворитов и ВСЕ, абсолютно ВСЕ, и я, были уверены, что в финале, в субботу на парижских кортах Ролан Гаррос одной из участниц будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В этом турнире ВСЕ звезды сошлись для того, чтобы сбылась ГЛАВНАЯ мечта Свитолиной и ее болельщиков - победа в турнире Большого Шлема. Но 131 ракетка Мира Надя Подороска, аргентинка, дедушка и бабушка которой во время второй мировой войны эмигрировали в Аргентину, думала по-другому. Да, она сыграла блестяще. Скорее всего, выдала свой лучший матч в жизни.

Но ешкин кот! ПЯТЬ раз Элина подавала в втором сете и проиграла ВСЕ ПЯТЬ своих подач. Так нельзя...

Ужасный день. Ужасный матч. Элина, шансы НАДО использовать. Таких шансов и такой сетки может больше не быть... Понимаю, что тебе гораздо горьче и тяжелее сейчас, чем мне и всем нам.

Держи удар. Держи. Перепсихуй, переплачь и снова за работу. Тяжелую ежедневную работу. Мы с тобой!

Теперь буду болеть за вот эту девочку в белом,19-летнюю польку Игу Швёнтек. Потому что слежу за ней с ее 13 лет, нравится ее игра, и она фанатка ACDC и Pink Floyd».