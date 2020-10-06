Юрий САПРОНОВ: «Все были уверены, что Свитолина будет в финале»

Бывший спонсор Элины Свитолиной разочарован поражением

  • 06.10.2020 17:31
  • 2113 просмотров
  • 14 комментариев
Юрий САПРОНОВ: «Все были уверены, что Свитолина будет в финале»
© Superiorresort.com. Юрий Сапронов

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос проиграла аргентинке Наде Подороске. Бывший спонсор Свитолиной Юрий Сапронов разочарован таким результатом:

«У меня нет оправданий. Есть огромное разочарование очередной несбывшейся надежде. Я страшно злой, подавлен, размазан и разочарован. Элина играла плохо. Очень плохо.

Я понимаю давление, когда в сетке не осталось фаворитов и ВСЕ, абсолютно ВСЕ, и я, были уверены, что в финале, в субботу на парижских кортах Ролан Гаррос одной из участниц будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В этом турнире ВСЕ звезды сошлись для того, чтобы сбылась ГЛАВНАЯ мечта Свитолиной и ее болельщиков - победа в турнире Большого Шлема. Но 131 ракетка Мира Надя Подороска, аргентинка, дедушка и бабушка которой во время второй мировой войны эмигрировали в Аргентину, думала по-другому. Да, она сыграла блестяще. Скорее всего, выдала свой лучший матч в жизни.

Но ешкин кот! ПЯТЬ раз Элина подавала в втором сете и проиграла ВСЕ ПЯТЬ своих подач. Так нельзя...

Ужасный день. Ужасный матч. Элина, шансы НАДО использовать. Таких шансов и такой сетки может больше не быть... Понимаю, что тебе гораздо горьче и тяжелее сейчас, чем мне и всем нам.

Держи удар. Держи. Перепсихуй, переплачь и снова за работу. Тяжелую ежедневную работу. Мы с тобой!

Теперь буду болеть за вот эту девочку в белом,19-летнюю польку Игу Швёнтек. Потому что слежу за ней с ее 13 лет, нравится ее игра, и она фанатка ACDC и Pink Floyd».

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(6 голосов)

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Комментарии
    palpal
      palpal, 06.10.2020 19:03
    0
    Значительная доля вины в крайне низкой технической оснащенности топтопа не дающей возможности реализовывать под конкретного соперника все многообразие тактических схем в детских одесских тренерах и тренерах Юры-спонсора . Работали, используя то , что уже есть, на результат сегодня, иначе на выход - следующий, о завтра не думали, а оно как ни странно наступает и наступает. Признавать это непрагматично даже сейчас и как-то не хочется , поэтому во всем вина , если вопрос всплывает, конечно же в свитолинской антропометрии
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.10.2020 18:46
    +1
    Саша Зардунов, 06.10.2020 18:22
    Элина давно играет и она в том десятке. Все сама прекрасно понимает. Просто не настроилась на игру должным образом, решим что победа сама упадет в руки. Просто недооценка соперника. На такой стадии соперников слабых не бывает. Если бы это был первый круг, то можно было списать на случайность. А здесь не проходит. Надо было просто мобилизоваться на игру.
    Ну в принципі десь так я і написав
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.10.2020 18:22
    +3
    dudigo78, 06.10.2020 18:05
    Ось ви самі написали, що залітало практично все і навіть в Серени не завжди так залітає. То чому вона обов'язково мала вигравати? Виграти в сьогоднішньої Подороски Еліна могла лише за умови розбору до матчу гри суперниці з вивченням всіх слабких сторін і манери її гри та 100% зарядженості, як на матчі Підсумкового. Оскільки нічого з цього не було, то закономірна поразка. Навіть по грі рахунок мав би бути більш розгромним
    Элина давно играет и она в том десятке. Все сама прекрасно понимает. Просто не настроилась на игру должным образом, решим что победа сама упадет в руки. Просто недооценка соперника. На такой стадии соперников слабых не бывает. Если бы это был первый круг, то можно было списать на случайность. А здесь не проходит. Надо было просто мобилизоваться на игру.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.10.2020 18:05
    -2
    lviv-999, 06.10.2020 17:44
    Все по ділу написано. Програти такій тенісистці-це просто жах.Після такого краще закінчувати.Такого шансу більше не буде-Ніколи.!!!! В звичайний рік мрія таких Подоросок максимум перший круг-це її рівень.Так видала феноменальний матч-залітало практично все,стільки точних попадань під задню лінію навіть Серена напевне ніколи не робила.Але програвати такій теніситці це просто без слів (((((
    Ось ви самі написали, що залітало практично все і навіть в Серени не завжди так залітає. То чому вона обов'язково мала вигравати? Виграти в сьогоднішньої Подороски Еліна могла лише за умови розбору до матчу гри суперниці з вивченням всіх слабких сторін і манери її гри та 100% зарядженості, як на матчі Підсумкового. Оскільки нічого з цього не було, то закономірна поразка. Навіть по грі рахунок мав би бути більш розгромним
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.10.2020 17:59
    +2
    Даже добавить нечего,как поставили в детстве Свитолиной отвратительную подачу так и пошло,не повезло попасть на хороших детских и юношеских тренеров
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.10.2020 17:57
    +3
    Все что можно сказать об аргентинке, добротная и очень старательная девочка. И главное, очень хотела выиграть и она своим шансом воспользовалась.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.10.2020 17:50
    +3
    воть-воть и сама Єліна бачила вже себе в фіналі тому и програла...
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    vizuals
    online
      vizuals, 06.10.2020 17:47
    0
    ))))))))))))))))))))))))))))
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 06.10.2020 17:44
    -1
    Все по ділу написано. Програти такій тенісистці-це просто жах.Після такого краще закінчувати.Такого шансу більше не буде-Ніколи.!!!! В звичайний рік мрія таких Подоросок максимум перший круг-це її рівень.Так видала феноменальний матч-залітало практично все,стільки точних попадань під задню лінію навіть Серена напевне ніколи не робила.Але програвати такій теніситці це просто без слів (((((
    Ссылка
    валерий андриенко
      валерий андриенко, 06.10.2020 17:42
    -2
    А ВСЕМУ ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ И РОМАШКИ В ГОЛОВЕ ЭТО ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЗАМЕТНО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2020 17:40
    +3
    Круто написано!! Емоційно і справедливо!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 17:39
    +1
    Обидно конечно.
    Эх...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 17:39
    +8
    Важко сказати, хто були оці всі впевнені у фіналі. У півфіналі - так. Але там Свьонтек стовідсотково була б фавориткою у матчі з Еліною. З урахуванням тієї гри, яку вона показувала весь турнір, Світоліній міг допомогти тільки невдалий день польки. Який, безумовно, міг статися, адже 19 років. Та за таких розкладів бути впевненим у фіналі не знаю, хто б міг. Точно не всі.
    Ссылка
    Simon A
    online
      Simon A, 06.10.2020 17:36
    +7
    Написано объективно. Но лишь не соглашусь что аргентинка что то фантастическое показала. Просто добротная игра середнячка и не более. Ее вынесет легко полячка.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 17:39
    +8
    Важко сказати, хто були оці всі впевнені у фіналі. У півфіналі - так. Але там Свьонтек стовідсотково була б фавориткою у матчі з Еліною. З урахуванням тієї гри, яку вона показувала весь турнір, Світоліній міг допомогти тільки невдалий день польки. Який, безумовно, міг статися, адже 19 років. Та за таких розкладів бути впевненим у фіналі не знаю, хто б міг. Точно не всі.
    Ссылка
    Simon A
    online
      Simon A, 06.10.2020 17:36
    +7
    Написано объективно. Но лишь не соглашусь что аргентинка что то фантастическое показала. Просто добротная игра середнячка и не более. Ее вынесет легко полячка.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.10.2020 18:22
    +3
    dudigo78, 06.10.2020 18:05
    Ось ви самі написали, що залітало практично все і навіть в Серени не завжди так залітає. То чому вона обов'язково мала вигравати? Виграти в сьогоднішньої Подороски Еліна могла лише за умови розбору до матчу гри суперниці з вивченням всіх слабких сторін і манери її гри та 100% зарядженості, як на матчі Підсумкового. Оскільки нічого з цього не було, то закономірна поразка. Навіть по грі рахунок мав би бути більш розгромним
    Элина давно играет и она в том десятке. Все сама прекрасно понимает. Просто не настроилась на игру должным образом, решим что победа сама упадет в руки. Просто недооценка соперника. На такой стадии соперников слабых не бывает. Если бы это был первый круг, то можно было списать на случайность. А здесь не проходит. Надо было просто мобилизоваться на игру.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.10.2020 17:57
    +3
    Все что можно сказать об аргентинке, добротная и очень старательная девочка. И главное, очень хотела выиграть и она своим шансом воспользовалась.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.10.2020 17:50
    +3
    воть-воть и сама Єліна бачила вже себе в фіналі тому и програла...
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2020 17:40
    +3
    Круто написано!! Емоційно і справедливо!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.10.2020 17:59
    +2
    Даже добавить нечего,как поставили в детстве Свитолиной отвратительную подачу так и пошло,не повезло попасть на хороших детских и юношеских тренеров
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.10.2020 18:46
    +1
    Саша Зардунов, 06.10.2020 18:22
    Элина давно играет и она в том десятке. Все сама прекрасно понимает. Просто не настроилась на игру должным образом, решим что победа сама упадет в руки. Просто недооценка соперника. На такой стадии соперников слабых не бывает. Если бы это был первый круг, то можно было списать на случайность. А здесь не проходит. Надо было просто мобилизоваться на игру.
    Ну в принципі десь так я і написав
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 17:39
    +1
    Обидно конечно.
    Эх...
    Ссылка
    palpal
      palpal, 06.10.2020 19:03
    0
    Значительная доля вины в крайне низкой технической оснащенности топтопа не дающей возможности реализовывать под конкретного соперника все многообразие тактических схем в детских одесских тренерах и тренерах Юры-спонсора . Работали, используя то , что уже есть, на результат сегодня, иначе на выход - следующий, о завтра не думали, а оно как ни странно наступает и наступает. Признавать это непрагматично даже сейчас и как-то не хочется , поэтому во всем вина , если вопрос всплывает, конечно же в свитолинской антропометрии
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.10.2020 17:47
    0
    ))))))))))))))))))))))))))))
    Ссылка
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