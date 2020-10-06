Источник: У Лунина и Панькива обнаружен COVID-19

У двух вратарей сборной Украины диагностирован COVID-19. Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас.



«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», – сказано в сообщении.



Напомним, что кроме Андрея Лунина из «Реала» и Юрия Панькива из «Александрии» в распоряжении Андрея Шевченко остается лишь Георгий Бущан из «Динамо».



Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22.10 по киевскому времени.

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.