Источник: У Лунина и Панькива обнаружен COVID-19

У двух вратарей сборной Украины диагностирован COVID-19. Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас.
«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», – сказано в сообщении.
Напомним, что кроме Андрея Лунина из «Реала» и Юрия Панькива из «Александрии» в распоряжении Андрея Шевченко остается лишь Георгий Бущан из «Динамо».
Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22.10 по киевскому времени.
Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.
Источник — Twitter
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Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
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Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
с 1:07...... походу точно Бущан
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Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
с 1:07...... походу точно Бущан
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