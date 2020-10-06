Источник: У Лунина и Панькива обнаружен COVID-19

Товарищеский матч с Францией под угрозой, из вратарей остался лишь Бущан

  • 06.10.2020 13:16
  • 4772 просмотра
  • 27 комментариев
Источник: У Лунина и Панькива обнаружен COVID-19
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

У двух вратарей сборной Украины диагностирован COVID-19. Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас.
 
«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», – сказано в сообщении.
 
Напомним, что кроме Андрея Лунина из «Реала» и Юрия Панькива из «Александрии» в распоряжении Андрея Шевченко остается лишь Георгий Бущан из «Динамо».
 
Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22.10 по киевскому времени. 

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:56
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:53
    Сказав Бурбас=придумав Циганик!!!
    Ні таки правда - забираю свої слова назад!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:54
    +1
    alefteev77, 06.10.2020 13:48
    У меня вот вопрос к медпроколу и Ковиду
    -
    Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
    Потому что УЕФА это всемирно известная организация. И соревнования под ее эгидой должны сопровождаться самыми высокими мерами безопасности. То с кем ты бухаешь по кабакам кому-либо здесь малоинтересно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:53
    0
    Сказав Бурбас=придумав Циганик!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 13:48
    -1
    Sentinel, 06.10.2020 13:43
    Медпротокол выполняется спустя рукава. Поэтому столько зараженных в последнее время. С каждым днем отмена футбола все реальнее.
    У меня вот вопрос к медпроколу и Ковиду
    -
    Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:45
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=pBpADSgbHcI
    с 1:07...... походу точно Бущан
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:43
    0
    Медпротокол выполняется спустя рукава. Поэтому столько зараженных в последнее время. С каждым днем отмена футбола все реальнее.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 06.10.2020 13:42
    0
    В жопу такие товарняки.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 06.10.2020 13:42
    +1
    Время Кравца в сборной пришло! )
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:40
    0
    ну его нах... возвращайтесь!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:40
    +1
    volynfc, 06.10.2020 13:35
    Источник: Бущан
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 06.10.2020 13:39
    +1
    Скоро 11 человек вообще не наберётся.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 13:38
    +4
    volynfc, 06.10.2020 13:35
    Источник: Бущан
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 06.10.2020 13:36
    +2
    Вот какой дурак, дебил итд из федерации футбола запланировал этот матч с Францией. 3 матча за 9 дней. Наверное это сделано для того, чтобы мы опустились в 3 корзину при ноябрьской жеребьевке на ЧМ, И получили к примеру из 1- Испанию а из 2 Нидерланды. Иногда дурак хуже врага и предателя.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 13:36
    -9
    Странно что куевкие фан-петушки не тявкают, что Лунин, как и Пятов косит от сборной
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 06.10.2020 13:35
    +4
    Источник: Бущан
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 13:30
    -18
    Комментарий свернут. Показать
    Kir Kovalev, 06.10.2020 13:21
    Не ну это слава украине)
    Героям сала.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 13:30
    -2
    Все наигрались
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 06.10.2020 13:27
    0
    ощущение, что не очень хотелось и играть
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 13:27
    +5
    Хай терміново роблять тести в клініці, де Шахтар робив останні тести. Там роблять правильні тести.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 13:27
    -3
    Надо матч отменить по хорошему.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.10.2020 13:25
    +9
    Шевченко из Зари подтяните
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 13:24
    +6
    Kir Kovalev, 06.10.2020 13:21
    Не ну это слава украине)
    Нет покоя еб...нутым. Это про тебя
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 13:27
    +5
    Хай терміново роблять тести в клініці, де Шахтар робив останні тести. Там роблять правильні тести.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 13:38
    +4
    volynfc, 06.10.2020 13:35
    Источник: Бущан
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 06.10.2020 13:35
    +4
    Источник: Бущан
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 06.10.2020 13:23
    +4
    Та що ж це за хєрня???
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 06.10.2020 13:23
    +3
    ну а довызвать еще кого-то?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 06.10.2020 13:36
    +2
    Вот какой дурак, дебил итд из федерации футбола запланировал этот матч с Францией. 3 матча за 9 дней. Наверное это сделано для того, чтобы мы опустились в 3 корзину при ноябрьской жеребьевке на ЧМ, И получили к примеру из 1- Испанию а из 2 Нидерланды. Иногда дурак хуже врага и предателя.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:54
    +1
    alefteev77, 06.10.2020 13:48
    У меня вот вопрос к медпроколу и Ковиду
    -
    Почему в ресторанах и кабаках можно пить и гулять без масок, а в общественном транспорте нужно быть в маске? Неужели коктейли, пива и водка защищают от Ковида?
    Потому что УЕФА это всемирно известная организация. И соревнования под ее эгидой должны сопровождаться самыми высокими мерами безопасности. То с кем ты бухаешь по кабакам кому-либо здесь малоинтересно.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 06.10.2020 13:42
    +1
    Время Кравца в сборной пришло! )
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:40
    +1
    volynfc, 06.10.2020 13:35
    Источник: Бущан
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 06.10.2020 13:39
    +1
    Скоро 11 человек вообще не наберётся.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 06.10.2020 13:20
    +1
    Noooooooooooo
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:56
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:53
    Сказав Бурбас=придумав Циганик!!!
    Ні таки правда - забираю свої слова назад!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:53
    0
    Сказав Бурбас=придумав Циганик!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:45
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=pBpADSgbHcI
    с 1:07...... походу точно Бущан
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:43
    0
    Медпротокол выполняется спустя рукава. Поэтому столько зараженных в последнее время. С каждым днем отмена футбола все реальнее.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 06.10.2020 13:42
    0
    В жопу такие товарняки.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 13:40
    0
    ну его нах... возвращайтесь!
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 06.10.2020 13:27
    0
    ощущение, что не очень хотелось и играть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности