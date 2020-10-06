Румынский журналист: «Луческу может помочь Белуце вернуть лучшую форму»

Известный румынский журналист Рэзван Луцак прокомментировал информацию о возможном подписании киевским «Динамо» 21-летнего румынского полузащитника Тудора Белуце, чей контракт принадлежит английскому «Брайтону».

«Мы знаем, что переговоры «Динамо» и «Брайтона» практически завершены. Он очень интересный молодой игрок. Опорный полузащитник. С таким тренером, как Луческу, он может вернуть свою лучшую форму. Он очень хорошо играет в обороне, но может и забивать голы. Белуце в прошлом году был одним из лучших футболистов чемпионата Европы среди молодежных команд. Также в жизни вне футбольного поля Тудор очень спокойный и открытый парень, очень умный. Он будет хорошим игроком для Динамо», - сказал Луцак.

Ранее сообщалось, что турецкий «Галатасарай» может перехватить Белуце у «Динамо».