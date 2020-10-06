ДЖОКОВИЧ: «Когда в судью попал мяч, это было какое-то странное дежавю»

Лидер мирового рейтинга рассказал, что же случилось в матче с Кареном Хачановым

  • 06.10.2020 11:28
  • 46 просмотров
  • 0 комментариев
ДЖОКОВИЧ: «Когда в судью попал мяч, это было какое-то странное дежавю»
© Ролан Гаррос. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игровой эпизод матча против Карена Хачанова, во время которого попал мячом в голову линейному судье.
 
«О, Господи, это было какое-то очень странное дежавю. Я даже постараюсь найти этого линейного, чтобы спросить, все ли с ним в порядке, потому что у него был небольшой синяк. Место на голове, куда угодил мяч, покраснело. Надеюсь, что с ним все в порядке. Он храбро справился с ситуацией, как сильный человек. Так получилось, что мяч в него попал, потому что я был очень близко к нему. Из-за того, что случилось в Нью-Йорке, очевидно, люди будут из этого случая делать историю. 
 
Это уже случалось со мной и другими игроками за последние 15 лет, что я был в туре. Я видел множество рикошетов от ракетки, от обода, когда мяч попадает в кого-то на трибуне, судью на линии или кого-то, кто находится близко. Да, очевидно, это была очень странная ситуация», – сказал Джокович.

Напомним, ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open-2020 за преднамеренное попадание мячом в линейного судью.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности