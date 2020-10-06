ДЖОКОВИЧ: «Когда в судью попал мяч, это было какое-то странное дежавю»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игровой эпизод матча против Карена Хачанова, во время которого попал мячом в голову линейному судье.



«О, Господи, это было какое-то очень странное дежавю. Я даже постараюсь найти этого линейного, чтобы спросить, все ли с ним в порядке, потому что у него был небольшой синяк. Место на голове, куда угодил мяч, покраснело. Надеюсь, что с ним все в порядке. Он храбро справился с ситуацией, как сильный человек. Так получилось, что мяч в него попал, потому что я был очень близко к нему. Из-за того, что случилось в Нью-Йорке, очевидно, люди будут из этого случая делать историю.



Это уже случалось со мной и другими игроками за последние 15 лет, что я был в туре. Я видел множество рикошетов от ракетки, от обода, когда мяч попадает в кого-то на трибуне, судью на линии или кого-то, кто находится близко. Да, очевидно, это была очень странная ситуация», – сказал Джокович.

Напомним, ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open-2020 за преднамеренное попадание мячом в линейного судью.