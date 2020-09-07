За что дисквалифицировали Джоковича. Полное видео эпизода

В воскресенье, 6 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча против испанца Пабло Карреньо-Бусты.
Серб в расстроенных чувствах после проигрыша гейма на своей подаче отбил мяч прямо в шею линейному судье. Стоит отметить, что сделал он это явно не специально, но судья и супервайзер пришли к выводу, что Новака нужно снять с матча за неспортивное поведение.
Полное видео драматичного эпизода ниже.
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Источник — Sport.ua
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Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
ото Новак вимочив
ото Новак вимочив
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
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