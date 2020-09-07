За что дисквалифицировали Джоковича. Полное видео эпизода

Невероятная драма развернулась на кортах Нью-Йорка

  • 07.09.2020 00:20
  • 1630 просмотров
  • 9 комментариев
За что дисквалифицировали Джоковича. Полное видео эпизода
© ATP. Новак Джокович

В воскресенье, 6 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

Серб в расстроенных чувствах после проигрыша гейма на своей подаче отбил мяч прямо в шею линейному судье. Стоит отметить, что сделал он это явно не специально, но судья и супервайзер пришли к выводу, что Новака нужно снять с матча за неспортивное поведение.  

Полное видео драматичного эпизода ниже.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:06
    0
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    На самом деле Джокович очень позитивный и среди теннисистов не имеет дурной славы. Но тут получил по заслугам. Дисквалификация заслуженная.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 01:00
    +1
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    паршивий, як людина? ти багато матчів/інтерв'ю з ним дивився? я - багато. і жодного разу за ним не бачив якихось понтів чи зверхності чи ще чогось паршивого якраз навпаки. Джо - крутий
    Ссылка
    Vyacheslav_Dadyka
      Vyacheslav_Dadyka, 07.09.2020 00:54
    0
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    Там тоже было на Шлеме и как раз на этом же в 2019 году..
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 00:42
    0
    А реально штоб кодык повредил или язык глотнула...бошкой думать надо
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    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:35
    +2
    viktor112007, 07.09.2020 00:28
    блін, шкода Джо, мені найбільше тенісист цей імпонує (разом із Федерером). так, потрапив ударом у лінійну, але ж то і близько незумисне, навіть не на нервах - ну не бив він спеціально туди. не фігачив ракеткою і т.д. - вважаю рішення суддів несправедливим. он свого часу Надаль влупив у дівчинку м'ячем - і нічого, підійшов, вибачився і порозумілися. це спорт, всяке буває
    Он сильно ударил мяч в сторону судьи. Правила одни для всех.
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    firstromario
      firstromario, 07.09.2020 00:34
    -1
    viktor112007, 07.09.2020 00:28
    блін, шкода Джо, мені найбільше тенісист цей імпонує (разом із Федерером). так, потрапив ударом у лінійну, але ж то і близько незумисне, навіть не на нервах - ну не бив він спеціально туди. не фігачив ракеткою і т.д. - вважаю рішення суддів несправедливим. он свого часу Надаль влупив у дівчинку м'ячем - і нічого, підійшов, вибачився і порозумілися. це спорт, всяке буває
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 00:28
    0
    блін, шкода Джо, мені найбільше тенісист цей імпонує (разом із Федерером). так, потрапив ударом у лінійну, але ж то і близько незумисне, навіть не на нервах - ну не бив він спеціально туди. не фігачив ракеткою і т.д. - вважаю рішення суддів несправедливим. он свого часу Надаль влупив у дівчинку м'ячем - і нічого, підійшов, вибачився і порозумілися. це спорт, всяке буває
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 07.09.2020 00:27
    +3
    Длябідіотів підкоеслю що не має значення чи він спеціадьно зробив. Має знаення лиш факт що він безвідповідально відбив мяч.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 07.09.2020 00:26
    +2
    жесть
    ото Новак вимочив
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 07.09.2020 00:27
    +3
    Длябідіотів підкоеслю що не має значення чи він спеціадьно зробив. Має знаення лиш факт що він безвідповідально відбив мяч.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:35
    +2
    viktor112007, 07.09.2020 00:28
    блін, шкода Джо, мені найбільше тенісист цей імпонує (разом із Федерером). так, потрапив ударом у лінійну, але ж то і близько незумисне, навіть не на нервах - ну не бив він спеціально туди. не фігачив ракеткою і т.д. - вважаю рішення суддів несправедливим. он свого часу Надаль влупив у дівчинку м'ячем - і нічого, підійшов, вибачився і порозумілися. це спорт, всяке буває
    Он сильно ударил мяч в сторону судьи. Правила одни для всех.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 07.09.2020 00:26
    +2
    жесть
    ото Новак вимочив
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 01:00
    +1
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    паршивий, як людина? ти багато матчів/інтерв'ю з ним дивився? я - багато. і жодного разу за ним не бачив якихось понтів чи зверхності чи ще чогось паршивого якраз навпаки. Джо - крутий
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:06
    0
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    На самом деле Джокович очень позитивный и среди теннисистов не имеет дурной славы. Но тут получил по заслугам. Дисквалификация заслуженная.
    Ссылка
    Vyacheslav_Dadyka
      Vyacheslav_Dadyka, 07.09.2020 00:54
    0
    firstromario, 07.09.2020 00:34
    Так ще ж має значення на якому турнірі. Всюди різні правила. Тут дуже конкретні.
    Плюс Джокович чим далі тим більше позчаровює. Паршивий він як людина. Хоч талант в нього є
    Там тоже было на Шлеме и как раз на этом же в 2019 году..
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 00:42
    0
    А реально штоб кодык повредил или язык глотнула...бошкой думать надо
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 00:28
    0
    блін, шкода Джо, мені найбільше тенісист цей імпонує (разом із Федерером). так, потрапив ударом у лінійну, але ж то і близько незумисне, навіть не на нервах - ну не бив він спеціально туди. не фігачив ракеткою і т.д. - вважаю рішення суддів несправедливим. он свого часу Надаль влупив у дівчинку м'ячем - і нічого, підійшов, вибачився і порозумілися. це спорт, всяке буває
    Ссылка
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