ВИДЕО. Джокович снова попал мячом в судью. Но наказания избежал

Джокович снова попал мячом в судью. Но наказания избежал (видео) В этот раз серб попал мячом в судью

  • 05.10.2020 20:42
  • 1823 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Джокович снова попал мячом в судью. Но наказания избежал
© ATP. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович в четвертом раунде Ролан Гаррос в трех сетах обыграл Карена Хачанова – 6:4, 6:3, 6:3.

В первом сете Джокович, принимая подачу соперника, снова попал мячом в линейного судью. Правда, на этот раз случайно, поэтому наказания избежал:

Напомним, ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open-2020 за преднамеренное попадание мячом в линейного судью.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста – Даниэль Альтмайер. Напомним, инцидент с дисквалификацией серба на US Open случился в матче именно с Карреньо-Бустой.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    VITASS
      VITASS, 05.10.2020 21:51
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=CYj-EXJ_dZM
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 21:44
    0
    Он так всех судей перебьет...
    Ссылка
    kalabok100
      kalabok100, 05.10.2020 21:42
    0
    Новость-гавно! Игровой момент.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 05.10.2020 20:55
    0
    Случайности - не случайность
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 05.10.2020 20:46
    +1
    це піпець!!! Добре що під час гри. Стадіон аж загудів і шоці, й мабудь Новаку десь йокнулося.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 05.10.2020 20:46
    +1
    це піпець!!! Добре що під час гри. Стадіон аж загудів і шоці, й мабудь Новаку десь йокнулося.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 05.10.2020 21:51
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=CYj-EXJ_dZM
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 21:44
    0
    Он так всех судей перебьет...
    Ссылка
    kalabok100
      kalabok100, 05.10.2020 21:42
    0
    Новость-гавно! Игровой момент.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 05.10.2020 20:55
    0
    Случайности - не случайность
    Ссылка
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