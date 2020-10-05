ВИДЕО. Джокович снова попал мячом в судью. Но наказания избежал

Сегодня Новак Джокович в четвертом раунде Ролан Гаррос в трех сетах обыграл Карена Хачанова – 6:4, 6:3, 6:3.

В первом сете Джокович, принимая подачу соперника, снова попал мячом в линейного судью. Правда, на этот раз случайно, поэтому наказания избежал:

Напомним, ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open-2020 за преднамеренное попадание мячом в линейного судью.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста – Даниэль Альтмайер. Напомним, инцидент с дисквалификацией серба на US Open случился в матче именно с Карреньо-Бустой.