ВИДЕО. Джокович снова попал мячом в судью. Но наказания избежал

Сегодня Новак Джокович в четвертом раунде Ролан Гаррос в трех сетах обыграл Карена Хачанова – 6:4, 6:3, 6:3.
В первом сете Джокович, принимая подачу соперника, снова попал мячом в линейного судью. Правда, на этот раз случайно, поэтому наказания избежал:
Напомним, ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open-2020 за преднамеренное попадание мячом в линейного судью.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста – Даниэль Альтмайер. Напомним, инцидент с дисквалификацией серба на US Open случился в матче именно с Карреньо-Бустой.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.